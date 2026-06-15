Haaland mengenang pelajaran dari Guardiola menjelang laga melawan Irak

Bintang Norwegia Erling Haaland menanti penampilan perdananya di Piala Dunia, di mana timnas negaranya akan memulai perjalanan mereka di turnamen tersebut pada Selasa mendatang dengan menghadapi timnas Irak.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Daily Mail", Haaland berbicara tentang musim yang luar biasa ini yang ditandai dengan kepergian pelatih Pep Guardiola dari Manchester City, sambil memuji karier luar biasa sang pelatih asal Spanyol.

Haaland berkata: "Lihatlah rekam jejaknya, itu luar biasa... di Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City... Gaya bermain timnya, rekor-rekornya, gelar-gelarnya... Tapi bagi saya, yang paling penting adalah ketekunannya yang tak kenal lelah, perhatiannya terhadap detail, dan caranya dalam mengembangkan pemain. Dia membuat semua orang menjadi lebih baik, itulah yang paling penting."

Penyerang berusia 25 tahun itu juga membahas perasaannya menjelang penampilan bersejarah bersama Norwegia, yang absen dari Piala Dunia selama bertahun-tahun, dengan mengatakan: "Ini perasaan yang luar biasa, sesuatu yang sudah lama saya pikirkan. Saya tumbuh seperti penggemar lainnya, di rumah bersama teman dan keluarga menonton TV. Sekarang situasinya berbeda, karena saya di sini, dan akan menjadi bagian dari ini. Inilah yang diimpikan setiap pemain."

Haaland menunjukkan keyakinan besar pada kemampuan timnas negaranya, sambil menyoroti kekompakan tim: "Kami memiliki kelompok pemain yang hebat yang telah bermain bersama dalam waktu lama, jadi kami saling mengenal dengan baik dan menikmati bermain bersama. Timnas Norwegia belum lolos ke Piala Dunia dalam waktu yang lama."

Penyerang City itu melanjutkan, "Oleh karena itu, kesempatan mewakili negara Anda di turnamen ini sangat istimewa. Orang-orang mengharapkan banyak dari kami dan dari saya secara pribadi, dan itu wajar. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan berusaha memberikan yang terbaik."

Pertandingan melawan Irak besok Selasa menjadi ujian pertama Norwegia bersama Haaland dalam atmosfer Piala Dunia, di mana publik Norwegia berharap bintang "Manchester City" yang bersinar ini dapat membawa timnas negaranya meraih hasil positif di awal perjalanan mereka di ajang dunia.