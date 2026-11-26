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Miguel Angel Gil, direktur jenderal Atletico Madrid, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden LaLiga pada Selasa lalu.

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Langkah tersebut diambil di tengah polemik seputar pendanaan rahasia yang diberikan Javier Tebas dan LaLiga kepada sebuah asosiasi klub Eropa, dan menjadi pukulan bagi posisi presiden LaLiga itu.

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Direktur jenderal Atletico Madrid itu merupakan salah satu pendukung utama Tebas sejak menduduki jabatannya pada 2020, tetapi ia memutuskan mundur dari badan tersebut dalam rapat umum LaLiga.

Dari pihak Atletico Madrid, langkah itu disebut berkaitan dengan kendala jadwal, dan Oscar Mayo ditunjuk sebagai penggantinya.

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Namun, media Madrid menyoroti meningkatnya ketegangan setelah Tebas mengakui bahwa LaLiga mendanai asosiasi klub Eropa "UEC".

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Kepergian Gil berpotensi melemahkan posisi presiden LaLiga, yang dengan demikian kehilangan dukungan dari salah satu klub terbesar di kompetisi tersebut, di saat perselisihannya dengan Real Madrid dan Barcelona masih berlanjut, menurut jaringan media Prancis "RMC".

Menurut surat kabar Spanyol "AS" dan "Marca", alasan di balik pengunduran diri Miguel Angel Gil adalah pendanaan LaLiga kepada asosiasi klub Eropa "UEC" dengan nilai hingga satu juta euro.

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Setelah awalnya membantah memberikan bantuan apa pun kepada asosiasi yang menjadi pesaing Asosiasi Klub Eropa "EFC" tersebut, Javier Tebas akhirnya mengakui bahwa LaLiga telah ikut mendanainya selama beberapa tahun, tanpa memberi tahu klub-klub Liga Spanyol maupun perwakilan mereka di LaLiga.

Asosiasi "UEC" beranggotakan sejumlah klub, yang paling menonjol di antaranya Union Saint-Gilloise dan Burnley, serta klub-klub Spanyol Osasuna, Granada, dan Las Palmas.

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Gil sendiri merupakan anggota komite eksekutif Asosiasi Klub Eropa "EFC", sekaligus anggota komite eksekutif Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA". Menurut laporan tersebut, hal itu mendorongnya untuk menghindari potensi konflik kepentingan setelah terungkapnya dukungan Tebas dan LaLiga kepada asosiasi pesaing.

Pendanaan ini memicu kemarahan luas di antara klub-klub Liga Spanyol. Menurut sumber dari Spanyol yang berbicara kepada "RMC Sport", sejumlah klub khawatir dengan sifat hubungan antara LaLiga dan asosiasi "UEC".

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Polemik semakin memanas setelah asosiasi tersebut mengajukan pengaduan ke Komisi Eropa pada 16 November ini terhadap UEFA dan Asosiasi Klub Eropa "EFC", dengan tuduhan penyalahgunaan posisi dominan, terkait protokol kesepakatan yang ditandatangani keduanya pada 2023.

Perkembangan ini sudah cukup untuk meyakinkan Gil meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden LaLiga.

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Seusai rapat umum LaLiga pada Selasa, Javier Tebas berupaya menenangkan klub-klub setelah memperoleh persetujuan mayoritas, kecuali dari Real Madrid, Rayo Vallecano, dan satu klub lain yang namanya tidak diungkapkan.

Presiden LaLiga itu menulis dalam sebuah pesan di platform "X": "Klub-klub dengan jelas menegaskan kembali dukungan mereka terhadap manajemen LaLiga. Mayoritas mutlak yang menyetujui laporan keuangan dan anggaran dalam rapat umum biasa memberi kami dorongan untuk terus bekerja bersama dan membuat sepak bola profesional Spanyol berkembang, seperti yang selalu kami lakukan."

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Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mantan wakilnya: "Terima kasih khusus untuk Miguel Angel Gil atas kerjanya sebagai wakil presiden pertama LaLiga dan atas semua tahun kerja sama ini."