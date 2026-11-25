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Surat kabar Jerman "Bild" merilis apa yang mereka sebut sebagai detail baru terkait perpisahan Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, dengan istrinya, Anika.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa perempuan yang belakangan terlihat bersama Neuer di Brasil berusia 23 tahun dan bekerja sebagai fisioterapis sang kiper Jerman, menurut informasi dari sumber-sumber yang dekat dengan klub Bavaria itu.

Menurut laporan tersebut, hubungan antara Neuer dan perempuan muda itu sudah melampaui batas profesional sejak beberapa waktu lalu. "Bild" menyebutkan bahwa hubungan dekat keduanya telah berlangsung selama beberapa bulan dan tidak bermula pada perjalanan terakhirnya ke Brasil.

Keduanya juga diketahui menghabiskan waktu bersama di Pulau Sisilia, Italia, pada akhir September lalu.

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Surat kabar itu menambahkan bahwa perkembangan yang paling memicu kontroversi berkaitan dengan waktu perpisahan dengan istrinya. Neuer disebut memberi tahu Anika tentang keinginannya mengakhiri pernikahan mereka hanya beberapa hari setelah kelahiran anak kedua mereka pada akhir Agustus lalu. Disebutkan pula bahwa sang istri mengetahui bahwa Neuer mengenal perempuan lain tersebut.

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Menurut informasi yang sama, Neuer dan perempuan berusia 23 tahun itu terbang ke Brasil pada 15 November ini, lalu menginap bersama di sebuah suite di salah satu resor mewah.

Keduanya juga terekam dalam sejumlah video saat berada di kota pesisir Búzios, di timur laut Rio de Janeiro.

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Lebih lanjut, "Bild" menyebutkan bahwa lingkaran teman bersama mereka serta keluarga Anika merasa terkejut dan kecewa dengan cara kiper Bayern Munich itu menangani perpisahan tersebut. Mengutip sumber-sumbernya, surat kabar itu juga melaporkan bahwa prioritas Anika saat ini adalah "kepentingan kedua anaknya yang masih kecil".

Sebelumnya, sejumlah laporan media Jerman pada 13 November ini mengungkap perpisahan Neuer, yang berusia 40 tahun, dengan istrinya, Anika, yang berusia 26 tahun, setelah menjalin hubungan sekitar 6 tahun.

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Pasangan tersebut menikah secara sipil pada 12 November 2023 dalam sebuah acara terbatas, sebelum menggelar pesta pernikahan besar selama 3 hari pada Juli 2025 di Tirol Selatan, Italia, yang dihadiri anggota keluarga dan teman-teman.

Pasangan itu dikaruniai anak pertama, Luca, pada 14 Maret 2024, sebelum menyambut anak kedua mereka pada akhir Agustus 2026. Kabar perpisahan pun muncul tak lama setelah kelahirannya.

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Jaringan televisi Jerman "RTL", berdasarkan informasi miliknya sendiri, sebelumnya melaporkan bahwa perpisahan yang sesungguhnya sudah terjadi sejak awal Oktober lalu, dan Neuer telah meninggalkan rumah keluarga mereka, sementara Anika tetap tinggal bersama kedua anak mereka.

Kemunculan Neuer bersama perempuan muda itu di Brasil terjadi saat ia absen dari lapangan akibat cedera yang dialaminya saat menghadapi Mainz pada 7 November ini.

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Bayern Munich secara resmi mengumumkan bahwa kipernya mengalami robekan parsial pada salah satu tendon kaki kanan setelah menjalani pemeriksaan medis, sehingga ia absen membela tim dalam periode berikutnya.

Klub sebelumnya mengizinkan Neuer menjalani sebagian program pemulihannya di luar Munich. Max Eberl, direktur olahraga Bayern, menjelaskan bahwa perjalanan ke Brasil itu telah mendapat persetujuan klub, dengan tujuan memberinya waktu istirahat sebelum program pemulihan diintensifkan selama libur Natal dan Tahun Baru.

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Neuer pun sudah kembali ke Munich pada hari ini, Rabu, dan melanjutkan latihan pemulihannya di markas klub. Ia diperkirakan akan absen sekitar dua bulan.