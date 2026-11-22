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Barcelona kembali bergerak untuk mencoba merampungkan transfer pemain Belanda Ruud Nijstad pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Menurut surat kabar Spanyol "Sport", klub Catalan itu kembali mengaktifkan komunikasinya terkait perekrutan bek muda Twente berusia 18 tahun tersebut, yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menonjol di sepak bola Eropa.

Namun, transfer ini menghadapi sejumlah hambatan penting, baik dari sisi ekonomi maupun olahraga, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan pada Januari.

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Sikap sang pemain berubah dalam beberapa pekan terakhir. Setelah awalnya lebih memilih melanjutkan perkembangannya di sepak bola Belanda, kini ia lebih terbuka untuk pindah ke Barcelona setelah mengetahui secara rinci proyek olahraga yang ditawarkan klub Catalan tersebut kepadanya.

Nijstad secara khusus menghargai kesempatan yang diberikan Barcelona kepada para pemain muda, dan menilai klub itu bisa menjadi tempat ideal untuk melanjutkan perkembangan serta kariernya.

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Harga yang Terlalu Tinggi

Titik perselisihan ekonomi utama terletak pada valuasi finansial sang pemain. Twente menaikkan tuntutannya dan saat ini meminta lebih dari 20 juta euro untuk menyetujui kepergiannya.

Barcelona menilai jumlah tersebut mengandung risiko besar untuk pemain yang baru berusia 18 tahun dan belum memiliki pengalaman luas di level elite.

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Tidak ada keraguan di internal klub Catalan itu mengenai potensi olahraga Nijstad. Ia adalah bek kidal dengan kemampuan sangat baik dalam membawa bola keluar dari lini belakang, serta memiliki ruang besar untuk berkembang.

Laporan teknis mengenai sang pemain mendapat penilaian sangat positif di Barcelona. Namun, situasinya berbeda ketika menyangkut komitmen klub untuk melakukan investasi finansial yang tinggi dalam transfer yang tentu saja mengandung risiko, mengingat usia sang pemain yang masih muda dan minimnya pengalaman.

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Akan tetapi, hambatan terbesar bagi Barcelona berkaitan dengan aspek olahraga. Twente ingin Nijstad tetap berada di skuad mereka hingga akhir musim ini, sebagai syarat untuk menyetujui kepindahannya.

Klub Belanda itu siap bernegosiasi soal penjualan bek muda tersebut pada Januari, tetapi ingin memastikan ia tetap bersama tim melalui skema peminjaman hingga Juni mendatang.

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Permintaan ini menyulitkan rencana Barcelona, yang telah mengintensifkan komunikasi demi mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim dingin. Negosiasi harus mampu menemukan solusi atas perbedaan pendapat terkait nilai transfer, serta waktu kepindahan Nijstad.

Liga Inggris Juga Menekan

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Barcelona bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Nijstad. Chelsea, Manchester City, dan Manchester United memantau perkembangannya dengan saksama dan bisa ikut bersaing untuk merekrutnya. Hal ini menambah sulit negosiasi dan bahkan berpotensi mendongkrak nilai transfer.

Meski demikian, Barcelona memiliki nilai plus berupa keinginan sang pemain, yang memprioritaskan kepindahan ke klub Catalan itu karena kecocokannya dengan filosofi sepak bola mereka. Selain itu, Blaugrana adalah klub besar Eropa pertama yang bertaruh pada bakatnya dan meyakini potensinya.

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Dengan demikian, ketertarikan ini bersifat timbal balik, dan kesiapan Nijstad untuk pindah menjadi faktor positif bagi Barcelona.

Namun, untuk mengubah ketertarikan ini menjadi transfer yang nyata, Barcelona harus mampu mengatasi tuntutan ekonomi dan olahraga dari Twente, yang tampaknya tidak terburu-buru melepas salah satu talenta mudanya yang paling menonjol.