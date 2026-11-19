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Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, memuji pelatih asal Jerman Jurgen Klopp. Ia menganggapnya sebagai salah satu sosok paling menonjol di dunia sepak bola dan menegaskan bahwa penunjukan Klopp sebagai pelatih timnas Jerman merupakan langkah penting yang dapat membantu tim tersebut merebut kembali tempatnya di antara tim nasional elite dunia.

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Dalam wawancara dengan majalah Bundesliga, Guardiola mengatakan bahwa kekagumannya kepada Klopp melampaui kemampuannya untuk mengungkapkannya. Menurutnya, Klopp memiliki kepribadian luar biasa yang membuat dunia sepak bola menjadi lebih baik. Ia menambahkan, seperti dikutip Sky Sports: "Dia adalah salah satu orang terbaik di sepak bola, dan saya bahkan tidak bisa menggambarkan betapa saya mengaguminya. Dia termasuk tipe sosok dan pelatih yang membuat dunia sepak bola menjadi lebih baik."

Pujian pelatih asal Spanyol itu tidak hanya tertuju pada kepribadian Klopp, tetapi juga pada gaya bermain yang diterapkan tim-tim yang ia latih. "Jurgen melakukan pekerjaan yang luar biasa. Para pemainnya berjuang untuk setiap bola lewat counter-pressing, dan gaya bermain langsung mereka juga luar biasa. Saat menyaksikan tim-timnya bermain, saya sering berkata pada diri sendiri: sungguh sepak bola yang luar biasa!"

Guardiola menilai Federasi Sepak Bola Jerman telah mengambil keputusan penting dengan merekrut Klopp, menyusul tersingkirnya Jerman secara mengecewakan dari Piala Dunia dan perpisahan dengan pelatih sebelumnya, Julian Nagelsmann, seraya menilai bahwa memilih pelatih asal Jerman itu merupakan langkah terbaik yang bisa diambil pada fase ini .

Mantan pelatih Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City itu menjelaskan bahwa Klopp memiliki karisma besar serta kemampuan luar biasa dalam berkomunikasi dengan para pemain. Hal itu bisa berdampak positif bagi timnas Jerman, baik dari sisi performa maupun hubungan dengan suporter.

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Ia menambahkan: " Saya yakin di bawah kepemimpinannya Jerman akan mampu kembali ke posisinya , orang-orang akan kembali memandang timnas dengan cara yang berbeda, keseruan akan kembali, dan para suporter akan kembali merasa bangga dengan tim mereka."

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Meski tidak bisa memprediksi apakah timnas Jerman akan menjuarai Piala Eropa berikutnya atau Piala Dunia, Guardiola mengungkapkan keyakinannya pada kemampuan Klopp untuk membawa perubahan di dalam tim. Ia menyebut kehadiran pelatih dengan kepribadian seperti itu di ruang ganti akan memotivasi para pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

"Timnas memiliki pemain-pemain bagus, dan ketika mereka masuk ke ruang ganti dan melihat Jurgen Klopp, mereka akan berkata pada diri sendiri: pelatih yang hebat, saya akan mengikutinya. Jurgen akan menginspirasi mereka dengan gaya sepak bolanya, dan setelah itu keadaan akan membaik," ujarnya.

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Guardiola mengenal Klopp dengan baik, setelah keduanya terlibat persaingan sengit selama berkiprah di Bundesliga dan Liga Primer Inggris. Pelatih asal Jerman itu pernah menangani Borussia Dortmund dan Liverpool, sementara pelatih asal Spanyol tersebut menukangi Bayern Munich dan Manchester City, selain pengalamannya bersama Barcelona.

Guardiola menegaskan bahwa ia banyak belajar dari duel-duel melawan Klopp dan menganggapnya sebagai rival tersulit yang pernah ia hadapi sepanjang karier kepelatihannya. "Saya merasa seperti sudah berhadapan dengan Jurgen sejuta kali. Dia jelas lebih sering mengalahkan saya daripada saya mengalahkannya, dan saya belajar sesuatu dari setiap pertandingan di antara kami. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa dia adalah rival terbesar saya dan lawan tersulit yang pernah saya hadapi sejauh ini dalam karier saya."

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Meski persaingan keduanya di lapangan begitu ketat, Guardiola menekankan bahwa rasa saling menghormati selalu hadir dalam hubungan mereka. Ia mengakui bahwa kesibukan masing-masing dengan tuntutan pekerjaan cukup memengaruhi komunikasi pribadi di antara mereka, tetapi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa persahabatan mereka tetap terjalin: "Kami bersahabat."