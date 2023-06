Mengapa Newcastle United Dijuluki 'The Magpies' Dan 'The Toon'?

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang kisah di balik julukan ternama Newcastle United.

Newcastle United merupakan salah satu klub tertua dan punya banyak kisah di persepakbolaan Inggris. Mereka juga dikenal dengan seragam hitam dan putih garis-garis serta celana hitam.

Berkandang di wilayah Timur Laut Inggris, klub itu punya beberapa julukan – yang paling diingat adalah ‘The Magpies’ dan ‘The Toon’.

Lantas mengapa mereka dijuluki itu? Goal coba menjabarkannya!

Mengapa Newcastle Berjuluk 'The Magpies'?

Newcastle sering disebut sebagai 'The Magpies' karena jersey hitam dan putih klasik mereka mirip dengan warna burung magpie.

Namun, mereka tidak selalu bermain dengan jersey hitam putih yang ikonik. Setelah didirikan pada 1892 dengan menggabungkan dua tim (Newcastle West End dan Newcastle East End), warna mereka sebenarnya awalnya merah dan putih, atau merah dan hitam.

Barulah ketika diputuskan membuat Newcastle United warnanya jadi berubah, dengan mereka mulai mengadopsi jersey hitam dan putih secara lebih permanen.

Meski tidak ada gambar burung magpie di lambang Newcastle saat ini, burung itu sempat muncul di versi sebelumnya. Seekor burung magpie tampil di logo Newcastle dari 1976 hingga 1983, dan pernah sekali lagi dari tahun 1983 hingga 1988 di bawah tulisan 'NUFC'.

Adapun logo klub saat ini dibuat pada 1988, menarik beberapa elemen dari lambang kota; yaitu kuda laut hingga kastil.

The Magpies bukan satu-satunya klub Liga Primer yang memiliki julukan unik. Sama seperti Leicester City yang dikenal sebagai 'The Foxes', Tottenham disebut 'The Lilywhites' dan West Ham dijuluki 'The Hammers', ada cerita unik di hampir semua penamaan klub.

Mengapa Newcastle Dijuluki 'The Toon'?

Newcastle juga dikenal sebagai 'The Toon' karena penduduk asli kotanya, yang dikenal sebagai Geordies, sering mengucapkan kata 'town' menajdi seperti 'toon'.

Memang, Newcastle adalah sebuah 'city' dan bukan 'town', tetapi 'town' juga mengacu pada pusat kota metropolis dalam bahasa gaul Inggris.

Apalagi, stadion St James' Park milik Newcastle terletak di pusat kota.