Pemerintah Ghana hari ini, Selasa, mengajukan banding resmi untuk meninjau kembali keputusan otoritas Kanada yang menolak memberikan visa masuk ke negara tersebut kepada gelandang Thomas Partey, dan pengadilan federal dijadwalkan akan segera mengadili kasus ini.

Dengan situasi saat ini, Partey tidak dapat tampil dalam pertandingan pembuka Ghana di Piala Dunia melawan Panama, yang dijadwalkan berlangsung di kota Toronto, Kanada, pada dini hari Kamis ini, setelah ia dilarang memasuki wilayah Kanada. Krisis visa yang menimpa pemain berusia 33 tahun ini berakar pada proses pidana yang masih berlangsung terhadapnya di Inggris.

Partey telah membantah tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual, yang terkait dengan tuduhan yang diajukan oleh empat wanita berbeda antara tahun 2020 dan 2022, dan dijadwalkan akan hadir di pengadilan tahun depan.

Sementara itu, pemerintah Ghana menyebut keputusan Kanada tersebut sebagai “sewenang-wenang dan tidak adil”, dan saat ini sedang berupaya memperoleh izin khusus yang memungkinkan Partey masuk ke Kanada untuk sementara waktu guna berpartisipasi dalam pertandingan tim nasional negaranya. Pemerintah Ghana juga meminta pengadilan untuk mengeluarkan arahan kepada otoritas imigrasi Kanada agar mengizinkan pemain tersebut mengajukan permohonan visa baru.

Menteri Luar Negeri Ghana, Samuel Okodzito Ablakwa, menegaskan bahwa negaranya juga sedang menjajaki semua jalur diplomatik untuk memastikan visa Kanada bagi mantan pemain Arsenal tersebut, sementara belum jelas berapa lama proses hukum di pengadilan akan berlangsung.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi, Pengungsi, dan Kewarganegaraan Kanada menyatakan kepada BBC: “Posisi Kanada tetap konsisten bahwa penyelenggaraan acara-acara besar tidak mengubah undang-undang imigrasinya. Setiap orang yang ingin datang ke Kanada dievaluasi secara individual, berdasarkan fakta yang tersedia dan undang-undang yang berlaku.”

Perlu dicatat bahwa Barti, yang saat ini bermain untuk klub Villarreal di Spanyol, telah tampil dalam lebih dari 50 pertandingan internasional bersama tim nasional Ghana sejak debutnya pada Juni 2016. Sebelum turnamen dimulai, Carlos Queiroz, pelatih tim nasional Ghana asal Portugal, telah menegaskan bahwa ia tidak memiliki kekhawatiran atau keraguan apa pun dalam memanggil Partey dan memasukkannya ke dalam skuad.

Ghana akan menghadapi Inggris di kota Boston, Amerika Serikat, pada 23 Juni, kemudian Kroasia di Philadelphia pada 27 Juni, namun The Black Stars mungkin terpaksa kembali ke Kanada lagi pada babak 32 besar jika mereka finis di posisi kedua di Grup 12.