Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Gerard: Klub-klub papan atas di Arab Saudi mampu bersaing di Liga Premier

Pernyataan Menarik dari Legenda Liverpool

Mantan bintang Inggris Steven Gerrard berpendapat bahwa klub-klub Saudi yang berada di puncak klasemen mampu bersaing secara normal di kompetisi sekelas Liga Premier.

Sebelumnya, Gerrard pernah memimpin Al-Ittihad selama satu setengah musim sebelum kontraknya diputus akibat hasil yang buruk di Liga Roshen.

Gerard mengatakan dalam wawancara di program "Over Lap": "Liga Roshen tidak semudah yang dibayangkan oleh sebagian orang, karena liga ini sangat kompetitif dan diisi oleh para bintang hebat."

Baca juga.. Koulibaly: Bono yang memberi tahu saya tentang kejutan gelar juara Maroko.. dan saya sudah tahu kedatangan Benzema

Dia menambahkan: "Menurut saya, klub-klub papan atas di Liga Roshen bisa bersaing dengan mudah di Liga Premier, karena kita berbicara tentang kehadiran pemain-pemain besar sekelas Karim Benzema dan Aleksandar Mitrovic, mantan pemain Al-Hilal."

Dia melanjutkan: "Ada satu rencana dari para pejabat sepak bola Saudi, yaitu meningkatkan level olahraga melalui interaksi semua pemain dengan bintang-bintang seperti Ronaldo dan Benzema."

Dia menyimpulkan: "Jika kerja keras ini terus berlanjut dengan level yang sama, tim nasional Saudi akan tampil gemilang di Piala Dunia 2034."

