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Gelandang Barcelona asal Spanyol, Gavi, menyoroti pentingnya mentalitas dalam karier seorang pemain sepak bola dan menilai hal itu bisa lebih penting daripada kualitas dan kemampuan teknis.

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Ia juga menegaskan keyakinan besarnya pada kemampuannya untuk mengatasi kesulitan, setelah tim Catalan menang 4-1 atas tuan rumah Sabah asal Azerbaijan pada Rabu ini dalam laga pekan kelima Liga Champions.

Dalam keterangan kepada media seusai pertandingan, Gavi mengatakan bahwa tampil dalam lebih banyak pertandingan membantu seorang pemain membangun kepercayaan diri, tetapi ia menilai mentalitas tetap menjadi faktor terpenting dalam memanfaatkan kesempatan yang didapat.

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Ia menjelaskan: "Saya rasa mentalitas seorang pemain hampir lebih penting daripada kualitas dan kemampuan lainnya. Jika Anda memiliki mentalitas yang tepat untuk menghadapi pertandingan seperti ini, Anda akan menjadi pemain penting. Itulah yang saya yakini, dan ketika Anda memasuki pertandingan di mana Anda mendapat kesempatan dengan mentalitas yang benar, semuanya akan berjalan dengan baik."

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Gelandang asal Spanyol itu berbicara dengan percaya diri tentang kepribadiannya. Ia menegaskan bahwa dirinya menganggap mentalitasnya berbeda dari orang lain, meski sadar bahwa berbicara tentang diri sendiri dengan cara seperti itu mungkin terkesan tidak rendah hati.

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"Saya menganggap mentalitas saya unik. Mungkin terdengar tidak rendah hati jika saya sendiri yang mengatakannya, tetapi itulah kenyataannya. Kalau bukan saya yang meyakininya, siapa lagi?" ujarnya.

Gavi menyebut bahwa cedera serius yang pernah dialaminya, ditambah kesulitan yang ia hadapi di awal perjalanannya bersama akademi La Masia, membantunya membentuk kepribadian tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya terbiasa mengandalkan diri sendiri dan melewati masa-masa sulit dengan dukungan keluarganya.

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"Meski mengalami cedera serius, dan tahun-tahun sulit yang saya lalui sebelumnya ketika tiba di La Masia dan seorang diri, saya selalu mampu mengatasi kesulitan dan mengandalkan diri sendiri, juga berkat keluarga saya," tuturnya.

Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, setiap pemain itu penting, dan setiap pemain harus menyadari perannya. Saya menganggap diri saya pemain penting, entah mendapat menit bermain lebih sedikit atau lebih banyak. Yang terpenting, semuanya jelas bagi setiap pemain dan ia selalu mendukung tim."

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Ditanya soal menurunnya jumlah penampilannya dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan periode sebelum cedera, Gavi menjawab: "Pada akhirnya, ada persaingan di dalam tim, dan itulah yang terjadi ketika Anda bermain di klub terbaik."

"Semuanya pemain bagus, dan pelatih memberikan kesempatan serta menurunkan pemain ketika melihat waktunya tepat. Pada akhirnya, pelatihlah yang mengambil keputusan," lanjutnya.

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Ia menambahkan: "Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak pernah menjadi bintang. Saya pemain tim, pemain di sebuah tim besar, dan saya akan selalu ada untuk tim kapan pun dibutuhkan."

Di sisi lain, Gavi memuji rekan setimnya, Alex Campos, yang menjalani laga pertamanya bersama tim utama Barcelona. Ia menilai pemain muda itu tampil menonjol meski usianya masih belia, yakni 18 tahun.

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Terkait hal itu, ia berkata: "Jujur, saya sangat menyukai penampilan Alex Campos hari ini. Saya sangat senang untuknya, karena tidak mudah bermain di tim utama Barcelona pada usia semuda itu."

Ia menutup: "Saya melihatnya dalam kondisi sangat baik hari ini, dan ia memiliki mentalitas yang tepat untuk menjalani pertandingan seperti ini. Saya sama sekali tidak melihatnya gugup, jadi saya sangat senang untuknya, dan saya berharap ia terus bekerja dengan mentalitas yang sama."