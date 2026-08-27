Bintang Inggris Raheem Sterling terancam hukuman penjara setelah didakwa melakukan pengemudian berbahaya dan kejahatan narkoba menyusul sebuah kecelakaan tabrakan di jalan tol.

Mantan penyerang Manchester City, Liverpool, dan Chelsea itu ditangkap pada Mei tahun ini setelah terekam sedang mengemudikan mobil Lamborghini-nya yang bernilai 270 ribu pound sterling sebelum menabrak pembatas jalan sekitar pukul sembilan pagi di jalan tol M3 di Hampshire.

Sterling, yang berusia 31 tahun, juga didakwa tidak memberikan sampel setelah penangkapannya, dan ia dijadwalkan hadir di pengadilan pada 15 September sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "Telegraph".

Seorang juru bicara Kepolisian Hampshire dan Pulau Wight berkata: "Raheem akan hadir di pengadilan bulan depan untuk menghadapi dakwaan terkait sebuah kecelakaan tabrakan di jalan tol M3".

Ia menambahkan: "Raheem Sterling, 31 tahun, dari Berkshire, telah didakwa atas kejahatan-kejahatan berikut: pengemudian berbahaya, kepemilikan nitrous oxide untuk penggunaan hirup ilegal, serta penolakan memberikan sampel".

Dakwaan ini muncul menyusul sebuah kecelakaan tabrakan yang melibatkan satu kendaraan, yakni sebuah mobil Lamborghini, di jalan tol M3 arah selatan, dekat persimpangan Fleet, pada 28 Mei 2026".

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Pengemudian berbahaya diancam hukuman penjara maksimal dua tahun jika terbukti bersalah, sementara nitrous oxide dikenal dengan nama gas tawa, dan penggunaannya telah menjadi masalah di dunia sepak bola. Gas ini diklasifikasikan dalam kategori narkoba "C", dan kepemilikannya diancam hukuman penjara maksimal dua tahun, tetapi dalam kebanyakan kasus cukup dengan denda atau kerja sosial.

Sterling, yang dibebaskan dengan jaminan setelah penangkapannya, telah tanpa klub sejak masa bermainnya bersama Feyenoord di akhir musim lalu usai memutus hubungannya dengan Chelsea.

Penyerang tersebut sebelumnya pernah meraih kesuksesan bersama Manchester City setelah bergabung dari Liverpool pada 2015, di mana ia memenangi empat gelar Liga Premier Inggris, lima gelar Piala Liga, dan Piala FA. Kepindahannya kemudian ke Chelsea pada 2022 bertepatan dengan kemerosotan tajam dalam performanya.

Masa peminjamannya ke Arsenal dua musim lalu tidak berujung pada transfer permanen, meski mendapat dukungan Mikel Arteta, pelatih Arsenal saat itu, yang sebelumnya pernah bekerja bersamanya di Manchester City. Sterling pun tetap tanpa tim musim ini hingga Februari, ketika ia menjalani petualangan singkat di Liga Utama Belanda.

Raheem telah bermain 82 pertandingan internasional bersama timnas Inggris dan tampil di tiga edisi final Piala Dunia, dengan pertandingan terakhirnya bersama timnas negaranya pada Piala Dunia 2022. Ia memenangi penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini pilihan para penulis sepak bola serta penghargaan Pemain Muda Terbaik dari Asosiasi Pemain Profesional pada 2019.