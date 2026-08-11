Ferran Torres dan Rodri Hernandez berpacu dengan waktu untuk menghindari kembali ke Barcelona dan Manchester City, di tengah negosiasi yang tengah berlangsung terkait kepindahan masing-masing ke klub baru selama bursa transfer musim panas, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Kedua pemain mengikuti perkembangan negosiasi dari dekat, pada saat kepulangan mereka ke sesi latihan bersama klub mereka saat ini sudah semakin dekat. Keduanya berusaha memastikan masa depannya secepat mungkin, agar bisa segera menyatu dalam persiapan tim baru mereka, Paris Saint-Germain dan Barcelona.

Masa liburan para pemain internasional yang perjalanannya di Piala Dunia berlanjut hingga pekan terakhir turnamen mulai mendekati akhir, dan Ferran Torres serta Rodri Hernandez menantikan dengan tidak sabar perkembangan masa depan mereka.

Para agen pemain bekerja untuk memastikan kepindahan mereka, di mana penyerang Barcelona, Ferran Torres, sudah dekat dengan meninggalkan klub Catalan itu dan pindah ke Paris Saint-Germain, sementara Rodri mendekati kepergiannya dari Manchester City dan pindah ke Barcelona.

Kedua pemain ingin mempercepat negosiasi dalam hari-hari mendatang, agar mereka dapat memulai bekerja bersama tim baru mereka tanpa penundaan, alih-alih kembali ke sesi latihan bersama klub mereka saat ini.

Ferran Torres diharapkan kembali ke sesi latihan pada hari Rabu mendatang, 12 Agustus, bersama para pemain Spanyol lainnya yang belum melanjutkan aktivitas bersama Barcelona hingga saat ini.

Dengan demikian, semua pihak akan memiliki waktu yang terbatas pada hari Selasa untuk memastikan kesepakatan, dan menghindari Ferran Torres kembali muncul di kompleks olahraga Joan Gamper pada Rabu pagi, sebagai persiapan menyambut musim baru.

Rodri punya waktu lebih panjang untuk memastikan kepindahannya

Di sisi lain, Rodri memiliki tenggang waktu yang lebih besar untuk memastikan masa depannya, karena Manchester City telah menetapkan hari Jumat 14 Agustus sebagai waktu kepulangannya ke sesi latihan.

Pelatihnya, Enzo Maresca, baru-baru ini menyebut bahwa Rodri "akan berada di Manchester pada hari Jumat", sebagai isyarat atas waktu kepulangan gelandang Spanyol itu ke klub Inggris tersebut.

Namun, jika negosiasi antara Barcelona dan Manchester City berhasil dalam hari-hari mendatang, Rodri tidak perlu kembali ke Inggris, dan akan langsung berangkat ke Barcelona untuk memulai babak baru dalam kariernya.

Hansi Flick menantikan kedatangan Rodri dengan tidak sabar, karena ia menganggapnya sebagai salah satu elemen penting dalam proyek Barcelona untuk musim baru, pada saat klub Catalan itu terus bekerja untuk merampungkan kesepakatan secepat mungkin.

Dengan demikian, Ferran Torres dan Rodri mendapati diri mereka dalam pacuan dengan waktu; yang pertama waktu kepulangannya ke Barcelona semakin dekat dengan cepat, sementara yang kedua memiliki beberapa hari tambahan sebelum kepulangan yang dijadwalkan ke Manchester City, sembari menunggu negosiasi memastikan nasib mereka secara final.