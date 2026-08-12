Rio Ferdinand berpendapat bahwa Manchester City akan meraih gelar Liga Primer Inggris musim lalu seandainya Rodri tetap bugar sepanjang musim.

Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris pada Mei lalu untuk pertama kalinya sejak 2004, mengungguli Manchester City dengan selisih tujuh poin, tetapi Rodri absen dalam 17 pertandingan di kompetisi tersebut akibat cedera.

Situs Metro mengutip pernyataan Ferdinand dalam podcast "Rio Ferdinand Presents" di YouTube: "Seandainya Rodri tampil sebagai starter dan bermain di setiap pertandingan musim lalu tanpa cedera, Manchester City pasti memenangi liga. Saya tidak bermaksud meremehkan Arsenal, tetapi seandainya Rodri tampil dalam sepuluh pertandingan tambahan, City pasti meraih gelar itu."

Ia menambahkan: "Ini bukan kebetulan. Ia bergabung dengan timnas Spanyol dan menjadi pemain terpenting di sana, memenangi penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia serta membantu mereka meraih gelar. Ia juga memenangi Ballon d'Or, ia telah meraih segalanya."

Tantangan Berat

Mantan bintang Manchester United itu berpendapat bahwa City menghadapi tantangan besar, terutama dengan kepergian Pep Guardiola setelah bertahun-tahun penuh kesuksesan, dan dengan Rodri yang juga hampir meninggalkan Stadion Etihad.

Ferdinand memperingatkan: "Manchester City tidak hanya kehilangan Guardiola, tetapi kini tampaknya juga akan kehilangan Rodri (ke Barcelona). Keduanya adalah dua sosok terpenting di klub selama tujuh atau delapan tahun terakhir."

Ia melanjutkan: "Setelah pergantian pelatih, kini mereka kehilangan pemain terpenting dan paling menonjol di tim mereka. Saya rasa City menghadapi tantangan berat musim ini untuk bersaing pada level yang sama seperti yang mereka pertahankan selama delapan atau sembilan tahun terakhir."

Di sisi lain, Ferdinand memuji potensi Rodri, dan menegaskan bahwa kepindahannya ke Barcelona akan menjadikan tim Catalan itu pesaing yang lebih berbahaya.

Ia berkata: "Jika Barcelona mendatangkannya, ia akan menjadi masalah nyata (bagi lawan) musim ini, karena Rodri adalah pemain sepak bola terpenting bagi tim mana pun di dunia saat ini, dan telah menjadi demikian selama beberapa tahun terakhir. Ia pemain kelas satu dan profesional yang istimewa."