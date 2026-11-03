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Liga Champions UEFA di televisi

Fenerbahçe vs. Liverpool: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe vs. Liverpool hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Fenerbahçe dan Liverpool disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Fenerbahçe dan Liverpool?

Fenerbahçe datang ke pertandingan ini dengan catatan kurang bagus: Dari lima laga kompetitif terakhir, klub tersebut hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Terakhir, mereka kalah 1-2 dari Göztepe di Süper Lig. Kekalahan telak 0-6 dari Aston Villa di Liga Champions terasa sangat menyakitkan, sementara hasil imbang 2-2 melawan Slavia Prag menjadi satu-satunya laga ketika mereka meraih poin di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan, Fenerbahçe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sebelas kali.

Liverpool tampil dalam kondisi jauh lebih baik: Mereka mencatat empat kemenangan dalam lima laga terakhir, dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal sebagai satu-satunya noda. Kemenangan 4-3 atas Villarreal di Liga Champions dan 2-0 atas Brighton di Premier League menjadi hasil yang paling menonjol. The Reds mencetak delapan gol dalam periode tersebut dan hanya kebobolan tiga kali.

Fenerbahçe vs. Liverpool: Susunan pemain

Fenerbahçe vs. Liverpool: Performa

Fenerbahçe vs. Liverpool: Rekor pertemuan langsung

Fenerbahçe vs. Liverpool: Klasemen