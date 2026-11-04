Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) sangat berguna.

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi dari penyiar olahraga yang memiliki hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi dari penyiar olahraga yang memiliki hak siar. Daftar & temukan tayangan streaming. Buat akun atau masuk ke akun Anda di penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Liga Champions UEFA di televisi

Fenerbahçe vs. Liverpool: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe vs. Liverpool hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Fenerbahçe dan Liverpool disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Fenerbahçe dan Liverpool?

Fenerbahçe memasuki pertandingan ini dengan catatan buruk: Dari lima laga kompetitif terakhir, klub itu hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Terakhir, mereka kalah 1:2 dari Göztepe di Süper Lig. Kekalahan telak 0:6 dari Aston Villa di Liga Champions terasa sangat menyakitkan, sementara hasil imbang 2:2 melawan Slavia Praha menjadi satu-satunya laga ketika mereka meraih poin di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan, Fenerbahçe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sebelas kali.

Liverpool tampil dalam kondisi jauh lebih baik: Mereka mencatat empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, dengan kekalahan 0:1 dari Arsenal sebagai satu-satunya noda dalam catatan tersebut. Kemenangan 4:3 atas Villarreal di Liga Champions dan kemenangan 2:0 atas Brighton di Premier League menjadi hasil yang paling menonjol. The Reds mencetak delapan gol dalam periode ini dan hanya kebobolan tiga kali.

Fenerbahçe vs. Liverpool: Susunan pemain

Fenerbahçe vs. Liverpool: Performa

Fenerbahçe vs. Liverpool: Rekor pertemuan

Fenerbahçe vs. Liverpool: Klasemen