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Fenerbahçe vs Liverpool hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League

Fenerbahçe menghadapi Liverpool di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan tersebut secara langsung di televisi dan layanan streaming hari ini?

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Fenerbahçe vs. Liverpool: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe vs. Liverpool hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Fenerbahçe dan Liverpool disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Fenerbahçe dan Liverpool?

Fenerbahçe memasuki pertandingan ini dengan catatan buruk: Dari lima laga kompetitif terakhir, klub itu hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Terakhir, mereka kalah 1:2 dari Göztepe di Süper Lig. Kekalahan telak 0:6 dari Aston Villa di Liga Champions terasa sangat menyakitkan, sementara hasil imbang 2:2 melawan Slavia Praha menjadi satu-satunya laga ketika mereka meraih poin di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan, Fenerbahçe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sebelas kali.

Liverpool tampil dalam kondisi jauh lebih baik: Mereka mencatat empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, dengan kekalahan 0:1 dari Arsenal sebagai satu-satunya noda dalam catatan tersebut. Kemenangan 4:3 atas Villarreal di Liga Champions dan kemenangan 2:0 atas Brighton di Premier League menjadi hasil yang paling menonjol. The Reds mencetak delapan gol dalam periode ini dan hanya kebobolan tiga kali.

FB

FB - Performa

AVL
K6-0
ALS
M3-0
SLP
S2-2
GAL
K2-1
GOZ
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIV

LIV - Performa

BRE
M1-2
VIL
M4-3
BHA
M2-0
CHE
M1-1
ARS
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: Susunan pemain

Susunan Pemain Fenerbahce vs Liverpool

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formasi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownK. OppongK. OppongM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteI. KahveciI. KahveciM. GreenwoodM. GreenwoodI. YuksekI. YuksekR. LukakuR. LukakuA. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. NgumohaR. NgumohaD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiV. MunozV. MunozT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcola
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Kuyt
  • A. Iraola
Fenerbahce

Cedera dan Larangan Bermain

Liverpool

Fenerbahçe vs. Liverpool: Performa

FB

FB - Performa

AVL
K6-0
ALS
M3-0
SLP
S2-2
GAL
K2-1
GOZ
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIV

LIV - Performa

BRE
M1-2
VIL
M4-3
BHA
M2-0
CHE
M1-1
ARS
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: Rekor pertemuan

Fenerbahçe vs. Liverpool: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
M
M
M
M
2
LiverpoolLiverpoolLIV
4310127+510
S
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
M
K
M
M
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
K
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
4301106+49
K
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
M
S
S
M
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
14
InterInterINT
420286+26
M
M
K
K
15
LASKLASKLAS
4202109+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
M
K
K
M
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
AEK AthensAEK AthensAEK
420248-46
M
K
K
M
20
RomaRomaROM
4112108+24
K
M
K
S
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
22
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
K
S
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
25
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
K
K
M
K
30
FenerbahceFenerbahceFB
403139-63
S
S
K
S
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
K
K
M
K
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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