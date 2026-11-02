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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Estadio de la Ceramica

Pertandingan antara FC Villarreal dan Paris Saint-Germain dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Villarreal dan Paris Saint-Germain disiarkan langsung di DAZN. Kalian bisa menyaksikannya melalui live streaming di sana.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah FC Villarreal dan Paris Saint-Germain?

Villarreal datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: Dari lima pertandingan kompetitif terakhir, mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Espanyol di liga. Sebelumnya, mereka menang 4-3 atas Liverpool di Liga Champions. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

PSG tampil dalam performa luar biasa dengan memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhir. Setelah menang 4-2 atas Manchester City dan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions, mereka meraih kemenangan tandang 5-1 atas Le Havre di Ligue 1 pada laga terakhir. Dalam lima pertandingan tersebut, PSG mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan kali.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Susunan pemain

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Performa

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Klasemen