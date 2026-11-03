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Champions League
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
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FC Porto vs SSC Napoli hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

FC Porto vs SSC Napoli
FC Porto
SSC Napoli
Champions League

FC Porto menghadapi SSC Napoli di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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FC Porto vs. SSC Napoli: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Estadio do Dragao

Pertandingan antara FC Porto dan SSC Napoli dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

FC Porto vs. SSC Napoli live hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Porto dan SSC Napoli?

Porto memasuki duel ini dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka meraih kemenangan telak 4-0 di kandang atas Estoril di Liga Portugal. Di Liga Champions, Porto kalah dalam dua pertandingan terakhir, yakni 0-1 dari PSV dan 2-3 dari Real Betis. Secara keseluruhan, Porto mencetak delapan gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut.

Napoli memenangi dua dari lima pertandingan terakhir dan juga kalah dua kali. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 0-2 di kandang Juventus. Sebelumnya, Partenopei meraih kemenangan tandang 4-1 di Monza dan bermain imbang 3-3 melawan AS Roma. Di Liga Champions, Napoli mengalahkan Bodø/Glimt 4-3. Secara keseluruhan, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

POR

POR - Performa

BET
K3-2
PSV
K0-1
GV
M0-1
VIS
M1-0
EST
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
NAP

NAP - Performa

VEN
K1-0
BOD
M4-3
ROM
S3-3
MON
M1-4
JUV
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Porto vs. SSC Napoli: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FC Porto vs SSC Napoli

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formasi
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
4-3-3
FC Porto

Susunan Pemain Utama

SSC Napoli

Manajer

  • F. Farioli
  • M. Allegri

FC Porto vs. SSC Napoli: Performa

POR

POR - Performa

BET
K3-2
PSV
K0-1
GV
M0-1
VIS
M1-0
EST
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
NAP

NAP - Performa

VEN
K1-0
BOD
M4-3
ROM
S3-3
MON
M1-4
JUV
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Porto vs. SSC Napoli: Rekor pertemuan

Head to Head

FC PortoSeriSSC Napoli
2
2
0
Club Friendlies
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Europa League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
FT
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Club Friendlies
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
FT
6Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

FC Porto vs. SSC Napoli: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
M
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
K
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
M
K
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
RomaRomaROM
4211105+57
M
M
K
S
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
S
S
S
M
12
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
14
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
15
InterInterINT
420276+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
18
LASKLASKLAS
420289-16
M
M
K
K
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
S
S
M
K
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
21
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
K
K
K
M
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
K
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
K
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004115-140
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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