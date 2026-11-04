Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari bagian dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah virtual private network (VPN) sangat berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga yang memiliki hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga yang memiliki hak siar. Daftar & temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi tersebut untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Liga Champions UEFA di televisi

FC Porto vs. SSC Napoli: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Estadio do Dragao

Pertandingan antara FC Porto dan SSC Napoli dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

FC Porto vs. SSC Napoli hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan layanan streaming?

Perkembangan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Porto dan SSC Napoli?

Porto menghadapi laga ini dengan bekal tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan telak 4-0 di kandang atas Estoril di Liga Portugal. Di Liga Champions, Porto kalah dalam dua laga terakhir, yakni 0-1 dari PSV dan 2-3 dari Real Betis. Secara keseluruhan, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut.

Napoli memenangi dua dari lima pertandingan terakhir dan juga kalah dua kali. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 0-2 di markas Juventus. Sebelumnya, Partenopei meraih kemenangan tandang 4-1 di Monza dan bermain imbang 3-3 melawan AS Roma. Di Liga Champions, Napoli mengalahkan Bodø/Glimt 4-3. Secara keseluruhan, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

FC Porto vs. SSC Napoli: Susunan pemain

FC Porto vs. SSC Napoli: Performa

FC Porto vs. SSC Napoli: Rekor pertemuan

FC Porto vs. SSC Napoli: Klasemen