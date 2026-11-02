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FC Barcelona vs. Aston Villa: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Spotify Camp Nou

Pertandingan antara FC Barcelona dan Aston Villa dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

FC Barcelona vs. Aston Villa hari ini: Siapa yang menyiarkan secara langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan antara FC Barcelona dan Aston Villa disiarkan langsung di DAZN. Kalian bisa langsung menuju siarannya melalui tautan di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah FC Barcelona dan Aston Villa?

FC Barcelona menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga resmi terakhir. Pada laga terbaru, mereka meraih kemenangan telak 6-1 di kandang atas Deportivo Alavés, setelah sebelumnya kalah dari Real Madrid (1-2) dan Paris Saint-Germain (2-4). Sebelum itu, Barcelona menang 5-2 saat bertandang ke markas Real Betis dan 4-1 melawan Galatasaray di Liga Champions. Secara keseluruhan, tim tersebut mencetak 18 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan itu.

Aston Villa juga mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga resmi terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer, setelah sebelumnya kalah 0-3 dari Bournemouth di Piala EFL. Kemenangan 2-1 atas Manchester City menjadi hasil positif yang menonjol. Di Liga Champions, Villa terakhir kali menang 3-1 atas Viking. Dalam lima pertandingan tersebut, tim ini mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

FC Barcelona vs. Aston Villa: Susunan pemain

FC Barcelona vs. Aston Villa: Performa

FC Barcelona vs. Aston Villa: Rekor pertemuan

FC Barcelona vs. Aston Villa: Klasemen