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FC Barcelona vs Aston Villa hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League

Barcelona menghadapi Aston Villa di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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FC Barcelona vs. Aston Villa: Waktu kick-off

crest
Champions League - Pekan 4
Spotify Camp Nou

Pertandingan antara FC Barcelona dan Aston Villa dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

FC Barcelona vs. Aston Villa hari ini: Siapa yang menyiarkan secara langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan antara FC Barcelona dan Aston Villa disiarkan langsung di DAZN. Kalian bisa langsung menuju siarannya melalui tautan di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah FC Barcelona dan Aston Villa?

FC Barcelona menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga resmi terakhir. Pada laga terbaru, mereka meraih kemenangan telak 6-1 di kandang atas Deportivo Alavés, setelah sebelumnya kalah dari Real Madrid (1-2) dan Paris Saint-Germain (2-4). Sebelum itu, Barcelona menang 5-2 saat bertandang ke markas Real Betis dan 4-1 melawan Galatasaray di Liga Champions. Secara keseluruhan, tim tersebut mencetak 18 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan itu.

Aston Villa juga mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga resmi terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer, setelah sebelumnya kalah 0-3 dari Bournemouth di Piala EFL. Kemenangan 2-1 atas Manchester City menjadi hasil positif yang menonjol. Di Liga Champions, Villa terakhir kali menang 3-1 atas Viking. Dalam lima pertandingan tersebut, tim ini mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

BAR

BAR - Performa

GAL
M1-4
BET
M2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
AVL

AVL - Performa

NEW
M0-1
VIK
M3-1
MCI
M2-1
BOU
K3-0
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Aston Villa

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaA. BaldeA. BaldeJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesAlysson EdwardAlysson EdwardI. MbayeI. MbayeJ. McGinnJ. McGinnN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Manajer

  • H. Flick
  • U. Emery

FC Barcelona vs. Aston Villa: Performa

BAR

BAR - Performa

GAL
M1-4
BET
M2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
AVL

AVL - Performa

NEW
M0-1
VIK
M3-1
MCI
M2-1
BOU
K3-0
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: Rekor pertemuan

FC Barcelona vs. Aston Villa: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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