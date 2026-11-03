Kabar yang beredar mengenai manuver Al Hilal untuk kembali merekrut pemain Portugal, Bruno Fernandes, kapten Manchester United, pada bursa transfer musim dingin mendatang akhirnya terbantahkan, setelah seorang jurnalis Inggris mengungkap fakta sikap klub terhadap kesepakatan yang dinanti-nantikan tersebut.

Jurnalis Ben Jacobs, melalui akunnya di platform "X", menegaskan ketidakbenaran laporan yang menyebutkan niat Al Hilal untuk memperbarui upaya mereka merekrut bintang Portugal itu pada Januari mendatang, seraya menunjukkan bahwa seluruh slot yang dialokasikan untuk pemain asing dalam skuad klub Saudi tersebut saat ini sudah terisi.

Bantahan ini muncul sebagai tanggapan atas laporan pers yang mengklaim kesiapan Al Hilal untuk mengajukan tawaran baru senilai 55 juta euro, demi meyakinkan Manchester United agar melepas kaptennya selama bursa transfer musim dingin, tanpa adanya konfirmasi resmi mengenai kabar tersebut.

Bruno Fernandes sebelumnya merupakan salah satu target utama Al Hilal pada musim panas 2025, karena klub Saudi itu berusaha merekrutnya sebelum keikutsertaannya di Piala Dunia Antarklub, melalui tawaran yang mendekati 100 juta pound sterling untuk Manchester United, dengan gaji mingguan untuk sang pemain mencapai 700 ribu pound sterling.

Meski tawaran itu sangat besar, kesepakatan tidak terwujud, setelah Bruno sendiri menegaskan bahwa ia menerima tawaran dari Al Hilal, seraya mengungkapkan bahwa Fahad bin Nafel, presiden klub saat itu, menghubunginya secara pribadi untuk mengetahui sikapnya terkait kepindahan ke Liga Saudi.