Fabinho mengakui: Maroko membuat kami banyak berlari tanpa bola

Fabinho, gelandang tim nasional Brasil yang bermain untuk Al-Ittihad di Arab Saudi, memuji penampilan Maroko dalam laga antara kedua tim pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang berakhir imbang 1-1.

Fabinho mengatakan dalam pernyataannya kepada media: "Pertama-tama, kita harus memberikan pujian kepada para pemain Maroko, karena berkat mereka, lini tengah Brasil tampak seolah-olah tidak mampu menguasai permainan."

Dia menambahkan: "Kita harus memuji timnas Maroko, mereka adalah tim yang sangat bagus. Mungkin pertandingan pembuka atau cuaca panas menjadi faktor yang memengaruhi, tapi saya memberikan banyak pujian kepada Maroko yang bermain dengan sangat luar biasa."

Dia melanjutkan: "Mereka mempertahankan bola dengan baik dan tidak sering kehilangannya, sehingga kami harus banyak berlari tanpa bola."

Mengenai kondisi fisik Neymar, Fabinho mengatakan: "Saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa berbicara secara detail tentang hal-hal ini karena saya tidak mengetahuinya, tetapi menurut pengamatan saya, dia tampak baik-baik saja dan pulih dengan baik."

Dia menambahkan: "Hanya dengan kehadirannya di ruang ganti saja sudah sangat membantu kami, karena dia berbicara sebagai kapten, dan kami berharap dia segera kembali."

Pemain Al-Ittihad itu juga berbicara tentang kesulitan menghadapi timnas Maroko, dengan mengatakan: "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, karena Maroko mencapai semifinal Piala Dunia Qatar, jadi kami menyadari bahwa menghadapi mereka akan rumit, dan mungkin yang paling sulit bagi kami di turnamen ini."

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Dia melanjutkan: "Kami sangat menghormati timnas Haiti dan Skotlandia, dan kami tahu bahwa kami harus bersiap dengan baik untuk menang dalam pertandingan-pertandingan tersebut, karena tujuan Brasil selalu adalah meraih kemenangan dan lolos sebagai juara grup."

Mengenai pujian yang diterimanya setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Fabinho mengatakan: "Saya punya waktu untuk membaca dan memahami sedikit apa yang terjadi di babak pertama, jadi lebih mudah beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan pertandingan."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya selalu berusaha masuk dengan serius dan penuh tenaga untuk membantu tim dengan keunggulan saya, seperti melindungi barisan pertahanan, memperhatikan bola-bola pantul, dan menutup ruang kosong. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk membantu tim nasional saya, dan itulah yang akan terus saya lakukan."