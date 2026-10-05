Setelah musim istimewa yang memadukan kejayaan di Eropa dan gelar juara dunia, Fabian Ruiz kini menghadapi tantangan baru di luar lapangan hijau, setelah masuk dalam daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or 2026, dengan harapan memperbaiki posisi kedua puluh empat yang ia raih pada edisi tahun lalu.

Gelandang Paris Saint-Germain dan timnas Spanyol itu tampil memukau sepanjang musim, setelah berkontribusi membawa timnya meraih gelar Liga Champions Eropa, sebelum melanjutkan ketajamannya bersama timnas negaranya dan turut serta meraih gelar Piala Dunia, sehingga kehadirannya di antara 30 pemain terbaik dunia menjadi hal yang logis mengingat capaian kolektifnya.

Dalam wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Équipe" yang dikutip oleh situs "Foot Mercato", Ruiz mengungkapkan kebahagiaannya berada dalam daftar nominasi, dan menegaskan bahwa sekadar berada di antara 30 besar merupakan kehormatan besar baginya.

Ruiz berkata: "Berada dalam daftar 30 besar adalah kehormatan besar bagi saya. Saya berharap para anggota dewan juri Ballon d'Or memilih pemain yang paling layak, karena sekadar hadir di antara para nominator sudah menjadi kehormatan tersendiri."

Ia menambahkan: "Saya berterima kasih atas kepercayaan mereka kepada saya dan atas keberadaan saya dalam daftar ini. Bagi seorang pesepak bola, saya rasa Ballon d'Or adalah penghargaan yang hebat dan penting, dan saya berharap bisa meraih posisi terbaik tahun ini."









Meski capaian kolektifnya begitu mengesankan, gelandang asal Spanyol itu tidak berusaha meremehkan para pesaingnya, karena ia mengakui adanya sejumlah pemain yang menampilkan performa individu luar biasa sepanjang musim.

Ia menjelaskan: "Dari sisi gelar, saya rasa tidak ada yang tampil lebih baik dari saya, tetapi dari sisi individu, ada pemain-pemain hebat yang menjalani musim yang luar biasa. Kini tak ada lagi keraguan atas kualitas mereka."

Ia menambahkan: "Bagus bahwa Eropa memiliki pemain-pemain dengan kualitas setinggi ini, dan bahwa ada banyak kandidat untuk memenangi penghargaan ini. Menjadi salah satu dari mereka adalah kehormatan besar dan sumber kebanggaan yang luar biasa bagi saya."









Ruiz juga berbicara mengenai absennya ia dari lapangan selama tiga bulan sepanjang musim, serta sejauh mana hal itu dapat memengaruhi peluangnya dalam perburuan Ballon d'Or, namun ia menilai kehadirannya pada fase-fase terpenting musim bisa jadi merupakan faktor yang paling menentukan.

Ia berkata: "Pada momen-momen krusial musim ini, untungnya saya berada di lapangan, dan saya memainkan peran penting bersama Paris Saint-Germain dan timnas. Karena itu, saya tidak merasa absennya saya akan memengaruhi pemilihan Ballon d'Or."

Ruiz berharap tahun penuh gelar besar ini berubah menjadi lompatan baru dalam perburuan Ballon d'Or, setelah posisi kedua puluh empat menjadi pencapaian tertingginya pada edisi 2025, di tengah persaingan ketat yang melibatkan deretan bintang sepak bola dunia.