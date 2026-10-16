Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, tampil dalam konferensi pers menjelang laga melawan Strasbourg, Sabtu besok, dalam lanjutan pekan ketujuh Ligue 1 Prancis.

Laga besok menjadi ujian terakhir bagi klub ibu kota Prancis itu sebelum menghadapi Barcelona, Selasa mendatang, dalam perebutan puncak klasemen Liga Champions di Stadion Parc des Princes.

Enrique memilih untuk fokus pada laga tandang melawan Strasbourg sebelum memikirkan Barcelona, dan ia tidak mengungkapkan apakah akan melakukan perubahan pada susunan pemain sebagai persiapan menghadapi klub Katalunya tersebut.

Harian Mundo Deportivo memuat pernyataan Enrique, yang mengatakan, "Saya tidak ingin menjelaskan apa pun. Setiap kali kami memilih susunan pemain, kami memikirkan jangka pendek, menengah, dan panjang."

Ia melanjutkan, "Yang terpenting adalah menang atas Strasbourg, lalu bersiap dengan cara terbaik untuk laga berikutnya, dan berusaha menang di semua pertandingan."

Hal ini terjadi setelah Paris Saint-Germain meraih kemenangan besar atas Manchester City dengan skor 4-2 di Etihad Stadium, namun mereka menempati peringkat keenam di Ligue 1 Prancis, dengan selisih 3 poin dari pemuncak klasemen Monaco.

Luis Enrique pun ingin menanggapi kritik yang dilontarkan Enzo Maresca, yang membenarkan kekalahannya dari klub Paris itu dengan menyebut bahwa Paris Saint-Germain bisa mengistirahatkan lebih banyak pemainnya selama laga-laga Ligue 1 Prancis.

Pelatih asal Spanyol itu berkata, "Ini adalah kebisingan yang biasa mengelilingi klub seperti Paris. Sebelum saya bergabung dengan klub ini, saya mendengar bahwa tim ini tidak akan pernah memenangkan Liga Champions karena level kompetisi domestiknya. Lalu ketika kamu menang, orang-orang mencari alasan dan mengeluh. Begitulah hidup, dan kami menerimanya."

Mengenai laga melawan Strasbourg, Luis Enrique menjelaskan bahwa pertandingan itu tidak akan mudah, karena lawan memiliki banyak kualitas.

Dalam konteks lain, pelatih Paris Saint-Germain itu ditanya apakah gaya kepelatihannya bisa dipelajari, dan jawabannya sangat jelas.

Ia mengatakan, "Hal itu sangat mudah, kamu harus berlari seperti orang gila, sesederhana itu. Hal ini tidak bergantung pada usia, melainkan pada kualitas teknis dan mentalitasmu. Itulah kuncinya: siap untuk menyerang dan bertahan."