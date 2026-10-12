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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Dukungan kuat: Al Hilal dapatkan kembali "bintang besar" sebelum menghadapi Al Sadd

Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Champions League Elite
S. Milinkovic-Savic
Qatar
Arab Saudi
Serbia

Puncak Asia yang Dinantikan

Al Hilal menerima kabar baik beberapa jam sebelum menghadapi Al Sadd, besok Selasa, di Stadion Hamad bin Jassim, Doha, dalam lanjutan pertandingan pekan kedua Liga Champions Asia Elite.

Pelatih Simone Inzaghi berambisi membawa timnya meraih kemenangan atas Al Sadd, mengantongi tiga poin, dan mencapai angka enam di grup "klub-klub Barat" Liga Champions Asia Elite.

Menurut surat kabar "Okaz", bintang Al Hilal Sergej Savic kembali bisa tampil bersama timnya pada laga melawan Al Sadd besok, setelah pemain tersebut mengikuti latihan bersama tim pada hari Senin ini, menyusul selesainya program rehabilitasinya.

Sementara itu, Salem Al Dawsari melanjutkan program perawatan dan rehabilitasinya di Pusat Olahraga Al Majidiyah, sedangkan bek kanan Hamad Al Yami mengikuti bagian pertama dari sesi latihan terakhir.

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