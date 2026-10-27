Dua tawaran di atas meja: langkah maju untuk menjual klub Al Ittihad Saudi

Perhatian tertuju pada masa depan klub Al Ittihad Arab Saudi, di tengah langkah-langkah cepat untuk melakukan privatisasi klub dan membuka pintu bagi para investor baru, seiring munculnya kabar tentang masuknya dua konsorsium dalam persaingan untuk mengakuisisinya, dalam sebuah langkah yang mungkin menjadi titik balik penting dalam perjalanan salah satu klub Arab Saudi tertua dan terpopuler.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Arab Saudi Abdullah Falatah, berkas penjualan Al Ittihad telah melampaui tahap wacana teoretis dan mencapai langkah-langkah praktis yang lanjut, setelah dua konsorsium mengajukan penawaran kepada pihak yang berwenang dalam proses akuisisi, pada saat nama pembeli final masih belum diumumkan secara resmi.

Falatah menjelaskan, dalam kemunculannya di program "Al Mansah" melalui jaringan saluran "Thmanyah", bahwa prosedur terkait penjualan klub berjalan ke arah yang benar, seraya menyatakan harapannya agar proses tersebut rampung sebelum akhir musim ini.

Jurnalis Arab Saudi itu berkata: "Saya memperkirakan dan berharap persoalan ini rampung pada akhir musim; karena prosedurnya terus berjalan maju, dan sejumlah komitmen telah masuk pada tahap saat ini."









Perkembangan ini menunjukkan bahwa berkas privatisasi Al Ittihad semakin dekat ke tahap-tahap yang menentukan, di tengah berlanjutnya langkah-langkah terkait proses penjualan, kendati hingga kini belum ada pengumuman mengenai identitas investor pemenang atau penandatanganan kesepakatan final untuk pengalihan kepemilikan.

Langkah-langkah ini datang dalam kerangka proyek yang lebih luas untuk privatisasi klub-klub olahraga Arab Saudi, sebagai bagian dari sasaran Visi Kerajaan 2030, yang berupaya memperluas partisipasi sektor swasta dalam investasi olahraga, memperkuat tata kelola, dan mewujudkan keberlanjutan finansial klub-klub.

Menurut informasi yang beredar mengenai kesepakatan ini, Public Investment Fund menargetkan penjualan 70% saham klub Al Ittihad, dengan tetap mempertahankan 30%, sehingga memungkinkan masuknya investor baru yang akan memegang porsi kepemilikan terbesar, sementara dana tersebut tetap menjadi mitra di klub.









Proses ini mengarah pada pemberian kesempatan bagi Al Ittihad untuk memanfaatkan investasi sektor swasta, yang dapat berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya finansialnya dan memperkuat kemampuannya bersaing, di samping menjaga posisi historisnya dan basis pendukungnya yang besar.

Meski ada pembicaraan tentang kemajuan prosedur dan masuknya lebih dari satu pihak dalam persaingan, rincian penawaran yang diajukan beserta nilai finansialnya belum diumumkan secara resmi, demikian pula identitas pihak yang akan memenangkan hak untuk mengakuisisi porsi terbesar dari saham klub belum diungkapkan.

Masuknya dua konsorsium dalam persaingan menjadi indikasi adanya minat untuk berinvestasi di klub, sesuai yang disampaikan Falatah, namun penuntasan kesepakatan akan tetap bergantung pada rampungnya prosedur yang diperlukan dan kesepakatan atas syarat-syarat final antara pihak-pihak terkait.

Akhir musim ini tetap menjadi waktu yang diharapkan Falatah untuk menyaksikan rampungnya proses tersebut, sambil menanti hasil dari langkah-langkah yang sedang berjalan pada periode mendatang.







