Klub Al Hilal dari Arab Saudi mengalami kejadian aneh selama menghadapi Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab di ajang AFC Champions League Elite.

Al Hilal menjamu Shabab Al Ahli, pada hari Selasa, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Pertandingan itu diwarnai kejadian aneh bagi tim Arab Saudi tersebut, di mana pelatihnya asal Italia, Simone Inzaghi, melakukan dua pergantian pemain di babak pertama, tepatnya dalam 34 menit pertama.

Pergantian pertama terjadi pada menit ke-28, ketika Inzaghi memutuskan menurunkan bek kanan Mohamed Mahzari menggantikan rekan senegaranya, Sabri Dahl, meskipun yang disebut terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami cedera apa pun.

Enam menit berselang, pelatih Italia itu terpaksa menurunkan pemainnya, Nasser Al Dawsari, menggantikan pemain asal Prancis, Simon Boabri, setelah yang disebut terakhir mengalami cedera saat melakukan pergerakan dengan bola di tengah lapangan.

Perlu diingat bahwa Al Hilal mengawali pertandingan dengan kuat, mencetak gol keunggulan hanya setelah 6 menit berjalan, melalui penyerangnya asal Inggris, Ollie Watkins.