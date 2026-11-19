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Kiper Iran sekaligus penjaga gawang Tractor, Alireza Beiranvand, menjadi bintang utama dalam malam penghargaan terbaik Asia 2026 setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk pertama kalinya sepanjang kariernya.

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Malam penghargaan terbaik Asia digelar hari ini, Kamis, di Aksra Theatre King Power, Bangkok, ibu kota Thailand, yang juga pernah menjadi tuan rumah acara tersebut pada 2017. Penghargaan dibagikan dalam 19 kategori berbeda.

Alireza Beiranvand, Pemain Terbaik Asia

Salah satu penghargaan yang dibagikan dalam acara tersebut adalah Pemain Terbaik Asia, yang diperebutkan oleh Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dawsari , serta pemain Iran Alireza Beiranvand, kiper Tractor.

Alireza Beiranvand sukses meraih penghargaan tersebut untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, berkat penampilan apiknya bersama Tractor dan timnas Iran sepanjang tahun ini.

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Beiranvand pun menjadi kiper pertama yang berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia sejak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengadopsi penghargaan tersebut pada 1994.

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Sementara itu, pelatih asal Iran Marziyeh Jafari, pelatih kepala klub Iran Bam Khatoon, meraih penghargaan Pelatih Putri Terbaik Asia 2026.

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Di level federasi nasional, Federasi Sepak Bola Bangladesh meraih penghargaan Federasi Terbaik Asia untuk kategori Rubi.

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Adapun kategori Emas menjadi milik Federasi Sepak Bola India.

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Federasi Terbaik Asia: Kategori Platinum

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Federasi Sepak Bola Jepang juga meraih penghargaan Federasi Terbaik Asia untuk kategori Platinum.

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Di sisi lain, Federasi Sepak Bola ASEAN meraih penghargaan Federasi Regional Terbaik Asia untuk kedua kalinya secara beruntun.

Penghargaan Apresiasi Presiden AFC untuk Anggota Berkembang: Kategori Perunggu

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Penghargaan Apresiasi Presiden AFC untuk Anggota Berkembang: Kategori Perak

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Adapun kategori Perak dari penghargaan yang sama diraih Federasi Sepak Bola Bangladesh.

Penghargaan Apresiasi Presiden AFC untuk Anggota Berkembang: Kategori Emas

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Sementara itu, Federasi Sepak Bola Jepang meraih Penghargaan Apresiasi Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia bagi anggota berkembang untuk kategori Emas.