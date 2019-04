Dipermak Lille, Paris Saint-Germain Ngamuk Ke Wasit

- Kekalahan terbesar di Ligue 1 sejak 2010 - Pertama kali kebobolan lima gol di Prancis sejak 2000. - Kekalahan terbesar di semua kompetisi setelah 6-1 melawan Barcelona. Mimpi buruk buat PSG! 😱 #LOSCPSG #MatchdayGoal

