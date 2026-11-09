“Dia nomor satu!” Tuchel tegaskan status Pickford meski mendapat tekanan dari Trafford

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Thomas Tuchel secara resmi menanggapi perdebatan yang mulai mengemuka soal siapa yang akan menjadi kiper utama Inggris, sekaligus menyatakan dukungan tegas kepada Jordan Pickford. Kiper veteran Everton itu kini menghadapi persaingan baru dari James Trafford saat Inggris bersiap menjalani laga-laga krusial di UEFA Nations League.

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Tuchel tegaskan Pickford tetap pilihan utama

Tuchel memperjelas hierarki dalam skuad Inggris, dengan menegaskan bahwa Pickford tetap menjadi kiper nomor satu yang tak terbantahkan. Sejak dipercaya menjadi kiper utama oleh Gareth Southgate menjelang Piala Dunia 2018 di Rusia, penjaga gawang Everton yang telah mencatatkan 93 penampilan bersama timnas itu selalu menjadi andalan negaranya. Namun, kemunculan Trafford belakangan ini menimbulkan pertanyaan apakah pergantian mulai berlangsung di bawah staf pelatih baru.

Berbicara mengenai persaingan di antara para kipernya, Tuchel menjelaskan posisinya dalam pernyataan yang dilaporkan oleh ESPN. "Tidak, dia masih nomor satu. Namun, tidak ada yang berubah. Persaingan juga ada di posisi itu, seperti halnya di antara para pemain lapangan," jelasnya.

Nations League sebagai ajang uji coba

Pelatih Inggris itu ingin memanfaatkan Nations League untuk memperkuat kedalaman skuad, terutama dengan laga-laga penting melawan Kroasia dan Spanyol yang akan datang. Dalam pertandingan-pertandingan Inggris sebelumnya, Trafford menjadi starter pada dua laga pertama, yakni saat kalah 3-2 dari Spanyol dan menang 2-0 atas Republik Ceko. Sementara itu, Pickford tampil dalam laga-laga sisanya dan mencatatkan nirbobol saat Inggris membantai Kroasia 7-0 serta mengalahkan Ceko 3-0.

Tuchel membela kebijakan rotasi tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk perkembangan tim. "Jadi, kami memainkan James melawan Spanyol. Kami bertanya kepada diri sendiri, 'Apakah adil bagi James Trafford untuk langsung menghadapi Spanyol?' Namun, menurut saya, itulah yang kami butuhkan karena bagaimana jika Jordan Pickford cedera? Bagaimana jika dia tidak bisa bermain? Jadi, lebih baik kami mengujinya. Jordan mengetahui hal ini, bahwa kami ingin menggunakan Nations League tepat untuk tujuan itu. Namun, saat ini tidak ada yang berubah. Saat ini dia nomor satu dan dia hanya merasakan sedikit persaingan, yang bagus untuknya."

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Profesionalisme di antara para kiper

Menurut pelatih kepala, reaksi Pickford terhadap rotasi tersebut patut dicontoh. Kiper berusia 32 tahun itu mempertahankan performa impresif di level klub dengan mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi untuk Everton musim ini. Ia baru kebobolan 11 gol dan mencatatkan enam nirbobol, membantu timnya menempati posisi keenam klasemen Liga Primer dengan 16 poin setelah 10 pertandingan.

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"Saya sangat terkesan dan sedikit terkejut dengan reaksinya ketika kami berbicara dengannya," tambah Tuchel. "Saya kira dia tidak akan menyambutnya sebaik itu, tetapi ternyata dia mengatakan bahwa dia sepenuhnya memahaminya. Dia sangat membuat saya terkesan saat itu. Kami berbicara dengannya, percakapannya sangat singkat. Responsnya sangat positif. Dia berkata, 'Ya, mari kita lakukan. Traff pantas mendapatkannya dan saya akan mendukungnya.' Sikapnya sama sekali tidak berubah. Kalaupun berubah, perubahannya justru ke arah positif. Dia mendukung Traff dan membuatnya merasa nyaman. Jadi, sangat mengesankan, dia melakukannya dengan sangat baik."

Menatap laga-laga penting

Inggris saat ini berada di posisi kedua Grup 3 Nations League dengan sembilan poin, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Spanyol, yang masih mencatatkan hasil sempurna dan telah memastikan tempat di perempat-final.

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Pada jeda internasional kali ini, Inggris akan menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis sebelum bertandang untuk menghadapi juara Piala Dunia, Spanyol, di Stadion Metropolitano pada 15 November.