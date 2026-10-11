Bek Al Hilal asal Senegal, Kalidou Koulibaly, menjadi sasaran kritik usai kekalahan Al Ittihad dari Al Zaeem dengan skor 2-3, dalam klasik pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, setelah buruknya penempatan posisinya menjadi penyebab terjadinya gol yang dicetak pemain Maroko Youssef En-Nesyri, sekaligus memicu gelombang komentar sarkastis dan kritik tajam terhadap penampilan bek Al Hilal tersebut.

Gol En-Nesyri terjadi pada menit ke-22, ketika ia memanfaatkan umpan istimewa dari Marwan Al Sahafi, sebelum melepaskan tembakan keras yang mengejutkan kiper Yassine Bounou, dan mengembalikan Al Ittihad ke dalam atmosfer pertandingan.

Namun momen itu tidak berhenti pada keberhasilan striker Maroko tersebut mencetak gol, melainkan merembet ke posisi bertahan Koulibaly, setelah En-Nesyri mampu melepaskan diri dari pengawalannya dan menjangkau bola di ruang yang tepat untuk melepaskan tembakan.

Abdullah Falatah melontarkan kritik keras kepada Koulibaly

Jurnalis olahraga Abdullah Falatah mengkritik penampilan Al Hilal dalam laga klasik itu, dengan menilai bahwa cara pelatih Al Ittihad mengelola pertandingan tidak berada pada level yang diharapkan. Ia juga melancarkan serangan tajam kepada Koulibaly karena kesalahan-kesalahan bertahannya, dengan menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan menurunnya konsentrasi pemain tersebut di dalam lapangan.

Falatah mengatakan saat tampil di jaringan saluran "Thmanyah" Saudi: "Cara pelatih Al Ittihad mengelola pertandingan hari ini tidak bagus, dan Koulibaly mengalami alzheimer teknis. Seandainya pelatih Al Ittihad bermain dengan dua pemain di lini serang, Al Ittihad akan lebih diuntungkan."

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Kritik tidak hanya datang dari Falatah, karena analis olahraga Abdo Atif turut membebankan tanggung jawab atas gol yang dicetak En-Nesyri kepada bek Al Hilal tersebut, dengan menyebut bahwa buruknya penempatan posisi memberi striker Al Ittihad kesempatan untuk mengolah bola dan melepaskan tembakan ke gawang, dalam sebuah momen yang mengungkap adanya kekacauan dalam penanganan pergerakan lawan secara defensif.

Gol En-Nesyri kembali memunculkan tanda tanya seputar lini belakang Al Hilal

Gol tersebut kembali menyulut perdebatan soal level Koulibaly, yang diharapkan menjadi salah satu unsur pengalaman dan ketangguhan terpenting di lini belakang Al Hilal, terutama dalam laga-laga besar yang menuntut konsentrasi tinggi dalam pengawalan dan penanganan pergerakan di dalam kotak penalti. Sebab penyerang bertipe seperti En-Nesyri tidak membutuhkan banyak peluang untuk menghukum kesalahan penempatan posisi, dan hal itulah yang tampak selama laga klasik tersebut.

Meski Al Hilal berhasil memenangi pertandingan dengan skor 3-2, kebobolan dengan cara seperti itu memberi para pengkritik kesempatan baru untuk mempertanyakan penampilan bek asal Senegal tersebut, terlebih dengan pentingnya laga ini dalam perebutan puncak klasemen.

Di sisi lain, penilaian terhadap penampilan seorang pemain tidak berhenti pada satu momen saja, melainkan menuntut untuk melihat levelnya sepanjang pertandingan serta sejauh mana kemampuannya memperbaiki kesalahan dan menjalankan tugas-tugas defensifnya.