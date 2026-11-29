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Direksi olahraga Barcelona memasukkan bek muda asal Prancis milik Borussia Dortmund, Joane Gadou, ke dalam daftar pantauan menyusul perkembangan pesat pemain berusia 19 tahun tersebut, yang kini menjadi salah satu nama yang sedang naik daun di posisi bek tengah Bundesliga.

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Menurut harian Spanyol "Sport", Barcelona mengikuti perkembangan Gadou dari dekat, bersamaan dengan minat Real Madrid dan sejumlah klub Liga Primer Inggris terhadap sang pemain, yang namanya kian melambung setelah pindah ke Dortmund.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub Jerman itu merekrut bek asal Prancis tersebut dari Red Bull Salzburg dengan nilai 12 juta euro pada musim panas lalu. Transfer ini mencerminkan konsistensi kebijakan Dortmund yang bertumpu pada penemuan dan pengembangan talenta muda, sebelum memanfaatkan mereka secara olahraga atau menjualnya di kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi.

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Gadou mencuri perhatian saat menghadapi Arsenal di Liga Champions pada Selasa lalu, setelah memberikan assist kepada rekan setimnya, Maximilian Beier, yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-55. Laga pun berakhir dengan skor 1-1.

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Bek muda itu melakukan serangan apik dari lini belakang sebelum mengirim umpan kepada rekannya di dalam kotak penalti, sebuah momen yang menuai pujian luas seusai pertandingan.

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Gadou memiliki fleksibilitas taktik yang memungkinkannya bermain sebagai bek tengah, selain juga mampu mengisi posisi bek kanan.

Kelebihan ini memberinya nilai tambah di mata klub-klub yang mencari bek yang sanggup menjalankan lebih dari satu peran.

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Dengan tinggi badan 1,95 meter, ia unggul dalam hal kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan memenangi duel udara, ditambah kualitas dalam menguasai bola serta membangun serangan dari lini belakang.

Gadou memulai kariernya di Prancis bersama ES Nangis, sebelum bergabung dengan akademi Paris Saint-Germain pada 2020, ketika usianya masih 13 tahun.

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Ia mencuri perhatian saat tampil bersama tim-tim junior, bahkan sempat masuk skuad tim utama dalam beberapa pertandingan di bawah arahan Luis Enrique, tetapi tidak pernah menjalani satu pun laga resmi.

Pada September 2024, ia pindah ke klub Austria, Red Bull Salzburg, tempat ia mendapatkan kesempatan bermain di tim utama.

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Ia tampil dalam 33 pertandingan bersama Salzburg di semua kompetisi pada musim 2025-2026, sebelum pindah ke Borussia Dortmund pada Mei lalu dengan kontrak hingga 2031.

Klub Jerman itu menegaskan bahwa mereka telah mengikuti perkembangan sang pemain sejak ia masih berada di Paris Saint-Germain, dan melihat potensi besar serta masa depan yang menjanjikan dalam dirinya.

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Di level internasional, Gadou telah memperkuat timnas kelompok umur Prancis mulai dari U-16 hingga U-19, dan menjadi kapten tim negaranya di Kejuaraan Eropa U-17 pada 2024.

Ia juga tampil dalam delapan pertandingan bersama timnas Prancis U-19.

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Menurut laporan "Sport", Barcelona mencermati perkembangan bek asal Prancis tersebut sebagai bagian dari pemantauan mereka terhadap pasar talenta muda, sementara harganya bisa mencapai sekitar 50 juta euro apabila Dortmund memutuskan untuk menjualnya pada musim panas mendatang.

Laporan tersebut menilai bahwa "hubungan baik antara kedua klub dapat membantu Barcelona apabila pemantauan ini berubah menjadi langkah resmi".