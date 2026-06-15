Di bawah sorotan Paris... Persaingan sengit di Inggris untuk merebut Bouadi

Ayub Bouadi, bintang tim nasional Maroko, semakin menarik perhatian klub-klub besar Eropa.

Bouadi berusia 18 tahun dan terikat kontrak dengan klub Prancis Lille hingga musim panas 2029.

Nikolo Schira, pakar bursa transfer, menyebutkan bahwa klub-klub Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich sangat tertarik untuk merekrut Ayoub Bouadi.

Chira menjelaskan, melalui akunnya di platform media sosial X, bahwa Lille meminta biaya transfer sebesar 70 hingga 80 juta euro untuk melepas Bouadi.

Sementara itu, jaringan talkSPORT melaporkan bahwa Arsenal telah memulai pembicaraan untuk merekrut Ayoub Bouaidi, yang menarik perhatian besar selama pertandingan imbang Maroko melawan Brasil di Piala Dunia.

Liverpool juga telah memulai pembicaraan dengan sang pemain, sementara pejabat Chelsea terus memantau pemain internasional Maroko tersebut dengan cermat.

Lille tidak terlihat terburu-buru untuk menjualnya, dan perpanjangan kontrak tersebut bukan hanya untuk meningkatkan syarat-syarat, tetapi juga untuk melindungi nilai sang pemain sebelum Piala Dunia.