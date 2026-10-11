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Di antara mereka ada target Real Madrid dan Barcelona: Messi pilih 10 talenta terbaik di dunia

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Legenda Tango memilih salah satu rekan senegaranya

Perusahaan "Adidas" pada hari Minggu meluncurkan musim ketiga dari kampanye mereka "Messi +10", yang menampilkan bintang Argentina Lionel Messi, dan memilih 10 talenta muda terbaik di dunia sepak bola.

Akun "Adidas Football" mengunggah video kampanye tersebut melalui platform "X", dengan keterangan: "Warisan yang kami bangun. Babak berikutnya dimulai di sini. Kenali bintang-bintang muda di Messi +10, musim ketiga".

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Pilihan Messi mencakup 7 pemain pria dan 3 pemain wanita, dengan bintang muda Arsenal asal Inggris, Max Dowman yang berusia 16 tahun, berada di urutan teratas.

Dalam pilihan legenda Argentina itu juga muncul nama rekan senegaranya Thomas Aranda, pemain Boca Juniors, serta Gilberto Mora bintang klub Meksiko Tijuana, yang kini menjadi incaran banyak klub besar Eropa, terutama Barcelona dan Real Madrid, menurut laporan media.

Berikut 10 pemain tersebut:

  • Thomas Aranda (Argentina – Boca Juniors)
  • Can Uzun (Turki – Eintracht Frankfurt)
  • Gilberto Mora (Meksiko – Tijuana)
  • Max Dowman (Inggris – Arsenal)
  • Xavier Josou (Amerika Serikat – Crystal Palace)
  • Jesus Rodriguez (Spanyol – Como)
  • Kees Smit (Belanda – AZ Alkmaar)
  • Chloe Sarroi (Inggris – Chelsea)
  • Giovanna Waksman (Brasil – Olympique Lyon)
  • Lotta Friede (Jerman – Hamburg)

Kampanye ini dimulai pada Januari 2025, ketika Messi memberikan nasihat kepada 10 talenta muda, di antaranya bintang Barcelona Lamine Yamal, mengenai cara menghadapi tekanan. Kemudian musim kedua hadir pada Oktober 2025, dengan menampilkan nama-nama seperti Nico Paz, Rio Ngumoha, dan Andrey Santos.


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