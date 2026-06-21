Deschamps: Irak bukanlah tim kecil... dan Dembélé akan semakin kuat dalam situasi ini

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, berpendapat bahwa pertandingan melawan Irak tidak akan mudah, dan ia meminta para pemainnya untuk bersikap serius dan fokus demi memastikan lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis sedang bersiap menghadapi Irak, dini hari Selasa mendatang, dalam rangka putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Deschamps mengatakan dalam konferensi pers hari Minggu ini: “Irak bukanlah tim kecil; mereka lolos di Meksiko dengan mengalahkan Bolivia, yang merupakan tim yang sangat kuat.”

Ia menambahkan: “Irak bermain imbang dengan Spanyol (dalam laga persahabatan) dan tampil bagus saat melawan Norwegia. Mereka memiliki gaya permainan yang mapan, dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Para pemainnya memiliki pemahaman taktis yang baik.”

Ia melanjutkan, seperti dilansir jaringan “RMC sport” Prancis: “Kita tidak boleh menganggap ini akan menjadi pertandingan yang mudah. Kita harus menghadapi pertandingan ini dengan keseriusan dan konsentrasi yang sama, dengan tujuan lolos.”

Dia melanjutkan: “Semua pemain harus tetap terkoordinasi. Ada formasi awal yang bisa diubah, dan itu semua tergantung pada pergerakan lawan.”

Pelatih Les Bleus itu melanjutkan: “Tidak dilarang untuk melakukan perubahan, tetapi tujuannya adalah meraih kemenangan dan lolos di pertandingan kedua ini. Semua pemain telah pulih dengan baik, tetapi hal itu mungkin tidak akan menghalangi saya untuk melakukan perubahan.”

Ia menambahkan: “Susunan pemain inti melawan Senegal tidak bisa dimainkan di setiap pertandingan. Ada sekitar dua puluh pemain yang layak menjadi starter, jadi saya mungkin terpaksa melakukan beberapa perubahan.”

Mengenai penampilan Ousmane Dembélé pada pertandingan pertama melawan Senegal, Deschamps menjelaskan: “Anda memberi tekanan padanya, dan ada hal yang perlu dibahas. Dia mengalami kesulitan di babak pertama, sama seperti tim secara keseluruhan, karena performa tim nasional Senegal dan juga karena beberapa kesalahan teknis yang kami lakukan.”

Ia menambahkan: “Ousmane bermain sebagai penyerang murni di Paris Saint-Germain, dan itu tidak terjadi di sini. Ada reaksi yang wajar, jadi perlu dilakukan penyesuaian, meskipun penampilan Ousmane jauh lebih baik di babak kedua, dan ia juga bergantung pada rekan-rekannya.”

Ia menyoroti: “Timnas Senegal menutup area tengah lapangan, dan kami terlalu banyak berada di sana. Begitu kami berhasil membuka beberapa ruang dan memaksa bek sayap mereka untuk melebar, hal itu membuka ruang yang lebih luas.”

Mengenai kondisi fisik Dembélé, ia menambahkan: “Dia sudah melewati fase itu; dia telah bermain sekitar sepuluh pertandingan sebagai starter di liga Prancis. Namun, dia tidak mengalami masalah atau rasa sakit apa pun. Dia baru saja melewati musim di mana dia tidak bisa bermain secara teratur. Dia dikelola dengan baik di Paris Saint-Germain. Tidak ada yang menghalanginya; dia hanya perlu bermain dengan lebih bebas. Saya yakin dia akan menjadi lebih kuat.”

Mengenai hal-hal positif yang terlihat dalam pertandingan melawan Senegal, ia mengatakan: “Kemampuan mencetak gol dan menekan lawan, meskipun hal itu tidak terjadi di babak pertama. Kami akan mengasahnya, bahkan jika perlu melakukan beberapa penyesuaian, agar kami bisa menjadi tim yang berbahaya dan efektif sebisa mungkin.”

Dia melanjutkan: “Kami sudah mengantisipasi cuaca panas dan kini cuaca itu telah tiba. Jika hujan turun, itu akan memberi kami kondisi lapangan yang jauh lebih baik. Serat rumputnya menjadi lebih padat. Kami menghadapi cuaca panas, dan kami pernah mengalami hujan lebat di Boston, jadi kami tidak akan mengeluh. Cuaca panas memang berpengaruh, tetapi jika ada sedikit kesejukan, kami akan menghargainya.”

Dia menutup pernyataannya: “Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk lolos. Pertandingan ketiga akan menjadi penentu dalam menentukan peringkat. Setelah itu, arah kami akan berbeda di sisa turnamen. Namun, mari kita fokus pada satu per satu.”

Timnas Prancis akan memainkan pertandingan ketiga mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Norwegia, Jumat malam mendatang.