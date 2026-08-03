Al Hilal dari Arab Saudi masuk dengan kuat ke dalam perburuan untuk mendatangkan Jack Grealish asal Inggris, sayap Manchester City, setelah menyiapkan tawaran finansial besar yang bisa mengubah tujuan sang pemain pada bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut jurnalis Turki Ekrem Konur, Al Hilal siap memberi Grealish gaji tahunan yang berkisar antara 20 hingga 23 juta euro, dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani petualangan di Roshn League, dengan memanfaatkan ketidakjelasan yang menyelimuti masa depannya bersama Manchester City.

Di sisi lain, Atletico Madrid muncul sebagai salah satu peminat paling menonjol untuk mendatangkan sang pemain, di mana Grealish mendapat kekaguman dari pelatih asal Argentina Diego Simeone, yang menilainya sebagai pemain yang mampu mengembalikan level terbaiknya di dalam proyek klub Spanyol tersebut.

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Konur menunjukkan bahwa Atletico tidak akan bergerak kecuali Manchester City menyetujui penurunan tuntutan finansialnya, atau menyetujui peminjaman pemain dengan opsi pembelian, yang memberikan Al Hilal keunggulan jelas dari sisi ekonomi.

Ia juga menjelaskan bahwa kepindahan Grealish ke Atletico akan memberinya kesempatan tampil di Liga Champions Eropa dan menjauh dari tekanan yang dialaminya di sepak bola Inggris, sementara Al Hilal terus menggoda sang pemain dengan tawaran finansial yang sulit ditandingi.

Ketertarikan terhadap Grealish tidak terbatas pada Al Hilal dan Atletico Madrid, sebab transfer ini juga mendapat perhatian dari klub-klub di liga Amerika, yang memberikan Manchester City ruang lebih luas untuk memilih di antara tawaran-tawaran yang dinanti sebelum memutuskan masa depan bintang Inggris-nya.