Dengan sundulannya saat melawan Australia... Imam Ashour mengungguli Cristiano Ronaldo

Bintang Mesir Imam Ashour terus menunjukkan penampilan gemilangnya yang mencuri perhatian dalam ajang Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ashour menjadi starter dalam pertandingan timnas Mesir melawan Australia yang sedang berlangsung di Stadion Dallas, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia.

Ashour membawa Mesir unggul pada menit ke-13, setelah melompat menyambut umpan silang dari Karim Hafez, dan melepaskan sundulan keras yang menggetarkan jala gawang.

Ini adalah gol kedua Ashour di Piala Dunia, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Belgia pada pertandingan pertama Mesir di turnamen ini, yang berakhir imbang 1-1.

Selain itu, ini juga merupakan gol pertama Mesir di babak gugur Piala Dunia, sejak Abdul Rahman Fawzi mencetak gol ke gawang Hongaria pada Piala Dunia 1934.

Yang membedakan gol Ashour adalah gol tersebut tercipta dari permainan terbuka, suatu hal yang membuatnya unggul dibandingkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang membutuhkan enam penampilan di Piala Dunia untuk mencetak gol pertamanya di babak gugur turnamen tersebut, namun gol tersebut tidak tercipta dari permainan terbuka, melainkan dari titik penalti dalam kemenangan atas Kroasia (2-1).

Perlu dicatat bahwa babak pertama pertandingan tersebut berakhir dengan keunggulan tim Mesir (1-0), dan pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde di babak 16 besar.