Para pemain tim nasional Saudi Arabia, termasuk penyerang Al-Hilal Darwin Núñez, tampil mengecewakan di hadapan pelatih tim nasional Uruguay, Marcelo Bielsa, dengan performa yang sangat buruk.

Timnas Saudi Arabia menghadapi timnas Uruguay pada dini hari Selasa ini di Stadion Hard Rock, Miami, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Nunez menjadi starter dalam susunan pemain timnas Uruguay, meskipun ia tidak bermain bersama Al-Hilal pada paruh kedua musim lalu, setelah dicoret dari daftar tim di Liga Roshen Saudi.

Namun, taruhan Bielsa pada Nunez tidak membuahkan hasil, karena mantan penyerang Liverpool itu tampil sangat buruk pada babak pertama.

Menurut jaringan statistik "Opta", Nunez adalah pemain dengan sentuhan bola paling sedikit di babak pertama pertandingan tersebut, di mana ia hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali.

Bielsa tidak menunggu lama, ia memutuskan untuk menjadikan penyerang Al-Hilal itu sebagai korban pertamanya dalam pertandingan tersebut, dan menggantikannya di awal babak kedua.

Perlu dicatat bahwa Nunez hampir hengkang dari Al-Hilal selama bursa transfer musim panas mendatang, mengingat performa buruk yang ia tunjukkan bersama tim tersebut musim lalu, setelah bergabung pada musim panas 2025 dari Liverpool.