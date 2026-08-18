Pemain tengah Manchester City asal Belanda, Tijjani Reijnders, telah menandatangani kontrak kepindahannya ke klub Al-Qadsiah, sehingga menjadikannya transfer terbaru selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkap bahwa Al-Qadsiah masuk ke dalam negosiasi tingkat lanjut dengan Manchester City untuk mendatangkan Reijnders selama periode bursa transfer musim panas saat ini, dengan nilai 60 juta euro.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadhiah" menyebutkan bahwa Reijnders sudah benar-benar menandatangani kontrak kepindahannya ke klub Al-Qadsiah pada hari Selasa ini selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Namun, surat kabar tersebut menegaskan bahwa pemain tengah asal Belanda itu akan pindah ke klub asal wilayah timur tersebut hanya dengan nilai 42 juta euro, tetapi ia akan menerima gaji fantastis yang mencapai 18 juta dolar.

Menurut yang diungkap oleh sejumlah laporan media sebelumnya, Reijnders tiba di Arab Saudi kemarin, hari Senin, untuk merampungkan kepindahannya ke Al-Qadsiah, setelah adanya kesepakatan atas seluruh butir persyaratan.

Reijnders bisa saja melakukan debutnya bersama Al-Qadsiah dalam pertandingan menghadapi Al-Ittihad pada hari Jumat mendatang, dalam pekan kedua Liga Roshn, tetapi keputusan itu berada di tangan pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers.

Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan Manchester City selama periode bursa transfer musim panas lalu, datang dari Milan, dan tampil bersama tim dalam 50 pertandingan, dengan mencetak 7 gol dan menyumbang 8 assist.

Perlu diketahui bahwa Al-Qadsiah tengah berupaya memperkuat skuadnya secara serius pada musim baru, terlebih karena mereka akan tampil di ajang Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.