Persaingan memperebutkan trofi "Ballon d'Or" memanas di antara para bintang terbaik dunia, seiring rentetan pernyataan dan spekulasi yang memicu perdebatan luas. Sementara duo yang tengah bersinar, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, tetap yakin akan peluang penuh mereka untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi itu, Ousmane Dembele justru memilih jalur yang sama sekali berbeda dengan menarik diri sepenuhnya dari lingkaran persaingan media, dan menolak mencalonkan dirinya sendiri.

Dalam pernyataan yang disampaikannya melalui platform "Ligue 1+", penyerang asal Prancis itu mengungkapkan bahwa jika keputusannya ada di tangannya, ia akan memberikan Ballon d'Or kepada rekan setimnya, Khvicha Kvaratskhelia. Ia menjelaskan: "Secara pribadi, saya tidak suka menyorot diri sendiri atau mengajukan diri untuk penghargaan, karena hal itu terasa sulit bagi saya. Yang paling penting selalu momen-momen yang kamu bagikan bersama rekan-rekanmu di lapangan, dan ketika kamu meraih gelar serta menikmati perayaan bersama keluargamu, orang-orang terdekatmu, serta bersama klub Paris Saint-Germain secara keseluruhan. Itulah momen-momen yang benar-benar paling indah."

Dembele menambahkan sambil memuji bintang asal Georgia itu: "Bagi saya, Kvaratskhelia adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Saya akan sangat senang jika ia dinobatkan meraih Ballon d'Or karena ia memang layak mendapatkannya, setelah menampilkan musim yang luar biasa dari segala aspek yang menjadikannya pihak pertama yang pantas meraih penghargaan tersebut."

Perlu diingat bahwa Dembele adalah orang terakhir yang dinobatkan meraih trofi Ballon d'Or, dan acara tahun ini digelar pada 26 Oktober mendatang di panggung "London Palladium" di ibu kota Inggris, London.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"