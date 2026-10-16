Pelatih Paris Saint-Germain asal Spanyol, Luis Enrique, menanggapi pernyataan bintangnya asal Prancis, Ousmane Dembele, yang bercanda kepada pelatihnya soal keinginannya mendapat tambahan hari libur, usai kemenangan 4-2 atas Manchester City di Liga Champions.

Dembele sebelumnya melontarkan pernyataan lucu setelah pertandingan, di mana ia menyebut bahwa dirinya menikmati bermain di laga-laga Liga Champions pada hari Selasa dan Rabu, terutama ketika baru kembali dari liburan, sebelum bercanda kepada Enrique mengenai keinginannya memperpanjang masa istirahat hingga bulan Maret mendatang.

Pemain Prancis itu berkata: "Itu pertandingan yang bagus. Saya sangat menikmati bermain pada hari Selasa dan Rabu, terutama ketika saya baru kembali dari liburan, hal itu memberi saya kesenangan yang besar. Ya, kalau memang memungkinkan, sampai bulan Maret. Keputusannya ada pada pelatih," ucapnya sambil tertawa.

Enrique: Dembele adalah bosnya!

Dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini, menjelang laga melawan Strasbourg, Enrique menanggapi pernyataan pemainnya tersebut dengan nada humor, serta menegaskan bahwa ia terbuka untuk memberikan masa istirahat kepada para pemainnya bila diperlukan.

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Pelatih Spanyol itu berkata, seperti dikutip situs Prancis "Foot Mercato": "Ousmane adalah bosnya. Dia bercanda sepanjang waktu, dan saya menyukai kecintaannya pada sepak bola. Tentu saja, dia hanya bercanda."

Enrique menambahkan: "Saya selalu terbuka untuk memberikan istirahat kepada para pemain. Tanggung jawab memberikan libur ada di tangan saya, tetapi itu berarti mereka harus berlatih di pusat latihan (Campus)."

Pernyataan Enrique datang dalam suasana positif di internal Paris Saint-Germain, setelah kemenangan dramatis atas Manchester City di ajang Eropa, sementara tim bersiap menghadapi Strasbourg di Liga Prancis.