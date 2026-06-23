Deklarasi Perang di Piala Dunia... Deschamps: Mbappé Akan Mengalahkan Rekor Messi dan Ronaldo!

Dua gol baru Kylian Mbappé ke gawang Irak memicu persaingan rekor dengan legenda Argentina, Lionel Messi; hanya selisih dua gol yang memisahkan pemain Prancis itu dari "La Pulga" dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Mengenai persaingan tersebut, dari Philadelphia, pernyataan Didier Deschamps semakin memperpanas suasana: “Rekor dibuat untuk dipecahkan.”

Mbappé tampil gemilang dengan mencetak dua gol keduanya di turnamen ini saat Prancis mengalahkan Irak 3-0, namun ini bukanlah dua gol biasa. Akibat jeda panjang akibat hujan, Mbappé mencetak gol pertamanya, lalu harus menunggu tiga jam penuh untuk mencetak gol keduanya. Selisih 180 menit antara kedua gol tersebut, namun hasilnya sama: semakin mendekati takhta Messi.

Dengan demikian, Mbappé menambah koleksi golnya menjadi 16 gol di Piala Dunia, menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose, namun kini ia hanya berjarak dua gol dari Lionel Messi, yang sebelumnya mencetak dua golnya melawan Austria untuk mencapai 18 gol di Piala Dunia saat usianya mendekati 39 tahun.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, tidak menyembunyikan kekagumannya, bahkan memanaskan persaingan dengan pernyataan tajam dalam konferensi pers pasca-pertandingan, di mana ia mengatakan: “Baiklah, rekor dibuat untuk dipecahkan, dan kini ia memiliki panutan... Dia telah tampil dalam 100 pertandingan internasional, selalu mencetak gol, dan akan mencetak lebih banyak lagi.”

Deschamps menambahkan sambil membandingkan Mbappé secara langsung dengan duo legendaris tersebut: “Ambil contoh Messi, ambil contoh Cristiano Ronaldo... Saya tidak yakin apakah Kylian akan bermain pada level yang sama seperti mereka berdua, tetapi selama dia berada di lapangan dan merasa dalam kondisi prima, dia akan mencetak banyak gol, dan melampaui semua orang; setiap kali dia memecahkan rekor, dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan performanya lebih jauh lagi, untuk terus melangkah lebih jauh.”