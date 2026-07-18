Dari Piala Dunia hingga Inter Miami?.. Fuzinia mengungkap kenyataan bermain bersama Messi

Fozinha tidak perlu mengangkat trofi Piala Dunia untuk menjadi salah satu bintang terkemuka Piala Dunia 2026. Dalam hitungan minggu, kiper tim nasional Cape Verde ini berubah dari pemain yang jauh dari sorotan menjadi fenomena global; media berlomba-lomba mewawancarainya, sementara jumlah pengikutnya di media sosial melonjak hingga puluhan juta, dalam kisah luar biasa yang melampaui batas lapangan hijau. Meskipun semua yang telah terjadi, kiper berpengalaman ini menegaskan bahwa ketenaran tidak mengubah kepribadiannya, dan ia tetap berpegang pada kerendahan hatinya serta mimpinya untuk terus bermain di level tertinggi.

Fozinha tiba di Piala Dunia sebagai penjaga gawang tim nasional Cape Verde, dan meninggalkan turnamen tersebut sebagai salah satu tokoh paling terkenal di dunia. Dalam waktu singkat, ia beralih dari bermain jauh dari sorotan menjadi tampil di depan kamera, melakukan wawancara dengan media internasional, dan mengumpulkan jutaan pengikut di platform media sosial.

Meskipun terjadi perubahan besar ini, Fozinha menegaskan bahwa ketenaran tidak mengubah apa pun dalam kepribadiannya. Dalam pernyataannya kepada surat kabar Spanyol “Marca”, ia mengatakan: “Ketenaran tidak banyak mengubah saya, dan saya harus tetap menjadi diri saya sendiri.”

Pernyataan kiper tersebut disampaikan saat ia berpartisipasi dalam turnamen Legenda yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) di Rockefeller Center, New York, di mana sejumlah juara dunia dan bintang-bintang pemenang Liga Champions turut berpartisipasi, bersama dengan nama-nama yang telah menorehkan sejarah sepak bola selama beberapa dekade terakhir. Meskipun ada begitu banyak bintang di sana, banyak penggemar justru mencari satu orang secara khusus: kiper asal Cape Verde tersebut.

29 juta alasan untuk percaya

Kisah ketenarannya dimulai saat menghadapi Spanyol di Piala Dunia. Sebelum pertandingan dimulai, jumlah pengikut Fozinha di Instagram hanya sekitar 50 ribu, namun penampilan menakjubkan yang ia tunjukkan saat melawan timnas Spanyol mengubah segalanya.

Dalam beberapa hari, jumlah pengikutnya melonjak menjadi sekitar 14 juta, sebelum melampaui 28 juta pada akhir turnamen, menjadikannya pemain dengan pengikut terbanyak selama Piala Dunia, bahkan mengungguli Erling Haaland dari Norwegia. Saat ini, jumlah pengikutnya telah mencapai sekitar 29 juta.

Ia mengomentari hal tersebut dengan mengatakan: “Sebelum turnamen, kami selalu mengatakan bahwa kami berasal dari Cape Verde, tetapi 90% penduduk dunia tidak tahu di mana letaknya. Kini, semua orang mengenal Cape Verde, dan ini sangat penting bagi kami.”

Bertemu Messi... Mimpi yang Terwujud

Vizinha mengenang pertandingannya melawan timnas Argentina, menegaskan bahwa itu adalah salah satu momen terindah dalam kariernya.

Ia berkata: “Pertandingan melawan Argentina sangat luar biasa. Skor tetap imbang hingga akhir pertandingan, dan kami memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Itu adalah momen yang luar biasa bagi saya dan tim nasional Cape Verde, dan kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki kualitas yang sangat baik.”

Pertandingan itu juga memberinya kesempatan untuk mewujudkan salah satu impian terbesarnya, yaitu berhadapan dengan legenda Argentina, Lionel Messi. Sambil tersenyum, ia menambahkan: “Messi adalah pemain yang tak perlu diperkenalkan lagi. Bagi saya, dia adalah yang terbaik di dunia. Dia telah bermain selama lebih dari 20 tahun, dan berhadapan dengannya merupakan kesenangan yang luar biasa.”

Tidak mencari kontrak demi ketenaran

Meskipun telah meraih popularitas yang luar biasa, Fozinia tidak ingin ketenarannya hanya menjadi alat pemasaran belaka.

Kiper tersebut menegaskan: “Saya ingin bermain sepak bola selama satu atau dua tahun lagi, mungkin tiga tahun. Saya akan melihat bagaimana kondisi fisik saya, tetapi saya adalah pemain bebas dan sedang mencari proyek yang bagus, dan saya berharap segera menemukan tim yang cocok.”

Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin bergabung dengan tim mana pun hanya karena sensasi media yang menyertai penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, melainkan mencari klub yang percaya pada kemampuannya sebagai penjaga gawang, menghargai pengalamannya, dan memberinya kesempatan untuk terus berkompetisi.

Dalam beberapa waktu terakhir, nama Fozinia dikaitkan dengan kepindahan ke Major League Soccer (MLS), dan beredar kabar bahwa Inter Miami tertarik untuk merekrutnya, namun sang kiper membantah adanya kesepakatan apa pun hingga saat ini.

Ketika ditanya secara langsung mengenai kemungkinan kepindahannya ke Inter Miami, ia hanya menjawab, “Saya tidak tahu.”