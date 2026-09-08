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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Dari pemegang gelar hingga tersingkir dari daftar: Donnarumma menerima kejutan "Yashin"

G. Donnarumma
Manchester City
Premier League
Italy
Italia
Inggris

Donnarumma di luar rencana

Pagi ini, Selasa, diumumkan daftar nominasi untuk edisi terbaru penghargaan "Yashin" tahun 2026, yang diberikan kepada penjaga gawang terbaik di dunia dalam ajang Ballon d'Or, di mana daftar tersebut menunjukkan absennya kiper Italia Gianluigi Donnarumma untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Daftar akhir nominasi yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi ini, yang mencakup 10 penjaga gawang, tidak menampilkan satu pun kehadiran kiper Italia maupun pemain yang aktif di Liga Italia tahun ini.

Daftar sepuluh nominasi tersebut mencakup: Yassine Bounou dari Maroko (Al Hilal), Thibaut Courtois dari Belgia (Real Madrid), Joan Garcia dari Spanyol (Barcelona), Gregor Kobel dari Swiss (Borussia Dortmund), Emiliano Martinez dari Argentina (Aston Villa dan Chelsea), Edouard Mendy dari Senegal (Al Ahli Saudi), David Raya dari Spanyol (Arsenal), Matvey Safonov dari Rusia (Paris Saint-Germain), Unai Simon dari Spanyol (Athletic Bilbao), serta Vozinha, penjaga gawang Tanjung Verde (Colo-Colo dan Chaves).

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Donnarumma merupakan pemegang gelar penghargaan Yashin pada edisi terakhir tahun 2025, setelah ia turut andil membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa pertama sepanjang sejarahnya pada akhir musim (2024-2025).

Kapten timnas Italia ini merupakan salah satu dari hanya dua kiper yang berhasil merebut penghargaan tersebut dua kali (pada tahun 2021 dan 2025), bersama dengan Emiliano Martinez dari Argentina yang meraih penghargaan itu pada tahun 2023 dan 2024.

Absennya Donnarumma dari daftar nominasi datang setelah kepindahannya ke skuad Manchester City pada musim panas tahun 2025 dari Paris Saint-Germain, dan bersama City ia telah menjalani 43 pertandingan di seluruh kompetisi, kebobolan 41 gol dan mencatatkan nirbobol di 18 pertandingan, serta meraih gelar Piala FA dan Piala Liga meskipun tidak tampil dalam satu laga pun di kedua kompetisi tersebut.

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