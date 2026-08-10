Dari Eropa ke Arab Saudi dan Amerika: Ronaldo dan Messi Mengukuhkan Fenomena yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Meskipun sepak bola paling kompetitif biasanya berada di Eropa, tidak satu pun dari para pemain aktif yang mencetak gol terbanyak dalam sejarah olahraga ini yang bermain di liga-liga Eropa.

Surat kabar "Sport" menyatakan bahwa sentralitas Eropa dalam dunia sepak bola tidak terbantahkan, karena mayoritas pemain sepak bola terbaik bermain di liga-liga Eropa, yang berarti tim-tim yang paling banyak ditonton di seluruh dunia adalah mereka yang berlaga di kompetisi-kompetisi Eropa. Dan sejak dikeluarkannya keputusan Bosman yang bersejarah pada 15 Desember 1995, yang melonggarkan pembatasan terhadap kontrak pemain asing, klub-klub liga besar memonopoli pasar pemain bintang.

Namun demikian, banyak pesepak bola legendaris yang semakin memilih untuk pensiun jauh dari Eropa, menikmati periode terakhir mereka di liga-liga yang jauh dari benua itu.

Buktinya adalah tidak satu pun dari lima pencetak gol terbanyak saat ini dalam sejarah sepak bola yang bermain di Eropa.

Sejak melampaui Josef Bican, Cristiano Ronaldo menjadi pemain pencetak gol terbanyak dalam pertandingan resmi sepanjang sejarah.

Faktanya, bintang Portugal itu saat ini berupaya mencapai 1000 gol, setelah mencetak 976 gol sejauh ini, sejak penalti yang dia cetak ke gawang Kroasia di Piala Dunia.

Meski begitu, sejak Januari 2022, penyerang tersebut bermain di Liga Pro Saudi, tepatnya bersama klub Al Nassr.

Lionel Messi menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbaik sepanjang masa. Bintang Argentina itu memiliki 921 gol, dan dua gol terakhirnya bersarang di gawang Atletico San Luis di Piala Liga.

Namun demikian, peraih Ballon d'Or delapan kali itu tidak bermain di Eropa, karena sejak 2023 dia bermain bersama Inter Miami di Major League Soccer.

Robert Lewandowski menempati peringkat ketujuh, dan ketiga di antara pemain aktif, dalam daftar pencetak gol terbaik sepanjang sejarah, berkat 721 gol.

Meskipun dia masih mencetak gol bersama klub Barcelona, penyerang Polandia itu sudah menggetarkan jala bersama timnya yang baru: Chicago Fire di Major League Soccer.

Berada sedikit lebih rendah dalam daftar adalah rekan Lionel Messi di Inter Miami, Luis Suarez, dengan koleksi 610 gol. Pemain Uruguay itu menempati peringkat keempat belas dan keempat di antara para pemain yang masih menekuni permainan ini, berkat karier sepak bola yang gemilang yang dimulai lebih dari 20 tahun lalu.

Dan terakhir, kuota lima pemain terbaik saat ini dalam hal jumlah gol dilengkapi oleh Karim Benzema, yang bermain di Arab Saudi sejak musim panas 2023, dan saat ini membela klub Al Hilal.

Dengan koleksi 523 gol dalam 993 pertandingan, pemain Prancis itu unggul hanya satu gol atas Harry Kane, pemain pertama dalam daftar yang masih bermain di Eropa, di mana pemain Inggris itu bermain dalam skuad Vincent Kompany di Bayern Munich.