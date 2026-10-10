Laga El Clasico mengembalikan bintang Belanda Crysencio Summerville, winger Al Hilal, ke jalur gol, setelah absen selama kurang lebih 40 hari.

Al Hilal menjamu rival mereka, Al Ittihad, pada hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn Saudi.

Summerville mencetak gol ketiga bagi Al Hilal, pada menit ke-64 pertandingan, setelah aksi individu yang memukau, ketika ia melewati lebih dari satu pemain, sebelum menempatkan bola ke sisi kiri kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.

Dengan demikian, winger Belanda itu kembali mencetak gol bersama Al Hilal setelah absen selama kurang lebih 40 hari, sejak golnya yang terakhir di El Clasico lainnya melawan rival tradisional, Al Ahli.

Summerville sebelumnya mencetak gol di El Clasico, yang membawa Al Hilal menang atas Al Ahli dengan tiga gol tanpa balas, pada 1 September lalu, dalam pekan ketiga Liga Roshn.

Sejak saat itu, mantan pemain West Ham United tersebut tampil dalam 4 pertandingan bersama "Sang Pemimpin", dengan rincian 3 laga di Liga Roshn Saudi, dan satu pertandingan di Liga Champions Asia Elite, yang selama itu ia tidak berhasil mencetak satu gol pun.

Secara umum, gol ini menjadi gol ketiga yang dicetak Summerville bersama Al Hilal sejak bergabung ke skuad mereka dari West Ham United pada periode transfer musim panas lalu, sementara ia juga menciptakan 3 gol lainnya.