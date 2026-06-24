Dalam video... Dua gol bunuh diri... Qatar masuk dalam daftar negatif di Piala Dunia

Tim nasional Qatar terus mencatatkan rekor negatif di Piala Dunia 2026, setelah masuk ke dalam daftar langka dalam sejarah turnamen tersebut akibat mencetak gol bunuh diri baru saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Setelah Mohammed Al-Mannai mencetak gol bunuh diri saat timnya kalah 0-6 dari Kanada pada putaran kedua, giliran Sultan Al-Brik yang mengulangi hal yang sama saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada Rabu malam ini dalam putaran ketiga.

Pada menit ke-34, umpan silang dari Bosnia dan Herzegovina membentur Al-Breik dan berbelok masuk ke gawang, sementara kiper tidak mampu mengejarnya.

Menurut data dari platform “Stats Foot”, Qatar menjadi tim ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang pemainnya mencetak dua gol bunuh diri dalam satu edisi turnamen, setelah Bulgaria pada Piala Dunia 1966 dan Rusia pada edisi 2018.

Sementara itu, akun statistik terkenal “Mister Chip” mengungkapkan bahwa Qatar menjadi tim keempat dalam sejarah Piala Dunia yang kebobolan gol bunuh diri dalam dua pertandingan berturut-turut dalam turnamen yang sama atau melalui dua edisi berturut-turut.

Daftar historis rekor negatif ini mencakup:

Bulgaria di Piala Dunia 1966 melawan Portugal dan kemudian Hongaria.

Nigeria antara edisi 2014 dan 2018 melawan Prancis lalu Kroasia.

Rusia pada Piala Dunia 2018 melawan Uruguay dan kemudian Spanyol.

Qatar pada Piala Dunia 2026 melawan Kanada, kemudian Bosnia dan Herzegovina.