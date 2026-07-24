Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, secara resmi memulai tugasnya sebagai manajer Manchester City, dengan meletakkan pondasi proyek barunya yang melaluinya ia berambisi melanjutkan kesuksesan yang telah diraih klub selama beberapa tahun terakhir.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak menjabat, Maresca berbicara tentang filosofi sepak bolanya, sulitnya menggantikan Pep Guardiola, serta masa depan sejumlah bintang tim, di samping pandangannya mengenai bursa transfer dan persiapan menghadapi musim baru.

Penunjukan pelatih Italia ini datang setelah keberhasilannya membawa Leicester City menjuarai kasta kedua Liga Inggris "Championship" pada musim 2023-2024, kemudian meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub bersama Chelsea pada periode antara tahun 2024 dan 2025.

Ini merupakan pengalaman ketiga Maresca di Manchester City, setelah sebelumnya ia melatih tim elite, serta bekerja sebagai asisten Pep Guardiola dalam jajaran tim kepelatihan selama musim 2022-2023.

Kembali ke "Rumah"

Maresca membuka konferensi pers dengan pesan kemanusiaan, dengan menyampaikan belasungkawa dan dukungannya kepada keluarga Kevin Keegan, sebelum berbicara tentang perasaannya kembali ke Manchester City. Ia berkata: "Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sebuah pesan dan pelukan hangat untuk keluarga Kevin Keegan di saat seperti ini. Saya merasa seolah-olah kembali ke rumah, dan perasaan saya sangat luar biasa sejak hari pertama. Saya sangat senang berada di sini."

Maresca menjelaskan bahwa pengetahuannya sebelumnya tentang klub menjadi salah satu alasan terpenting persetujuannya untuk mengemban tugas ini. Ia berkata: "Saya mengenal institusi ini dengan baik, dan saya mengenal orang-orang di dalam klub sejak bertahun-tahun. Stabilitas klub, dengan hanya bergantinya tiga pelatih selama hampir dua puluh tahun, mencerminkan kekuatan struktur manajemen dan keyakinannya untuk memberi waktu bagi setiap proyek. Sejak Manchester City menghubungi saya, saya tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk menerima tantangan ini."

Pelatih Italia itu berbicara tentang kondisi tim selama masa transfer musim panas, dengan menegaskan bahwa manajemen masih terus bekerja untuk memperkuat skuad. Ia berkata: "Saya rasa selalu ada yang bisa dilakukan, karena kami berupaya meraih target-target tertentu, tetapi hal itu juga bergantung pada dinamika bursa transfer. Ada kemungkinan beberapa hal yang perlu diselesaikan, dan kami sudah mengerjakannya."

Menggantikan Guardiola: Kehormatan dan Tantangan Besar

Maresca mengakui bahwa menggantikan Pep Guardiola merupakan salah satu tugas tersulit dalam sepak bola, tetapi ia melihatnya sebagai sebuah kehormatan besar. Ia berkata: "Pertama, ini adalah kehormatan besar bahwa klub ini memilih saya. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa Pep mungkin adalah pelatih terbaik di dunia selama dua puluh atau dua puluh lima tahun terakhir. Pada saat yang sama, ini merupakan tantangan yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Jika kita melihat sejarah para pelatih yang bertahan bertahun-tahun di klub mereka, seperti Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger, kita akan menemukan bahwa mereka menghadapi tantangan-tantangan besar. Tujuan saya sekarang adalah melakukan hal-hal yang benar sejak awal demi klub dan para pendukung."

Maresca menjelaskan bahwa stabilitas manajemen Manchester City memberinya keyakinan besar akan keberhasilan proyek ini. Ia berkata: "Institusi adalah faktor terpenting. Klub ini hanya berganti tiga pelatih selama sekitar 17 tahun, dan itu adalah hal yang sangat langka. Hal itu memberi saya keyakinan akan kemampuan kami untuk melanjutkan perjalanan yang dimulai bersama Roberto Mancini, kemudian Manuel Pellegrini, dan terakhir Pep Guardiola."

Sikapnya soal Rodri dan Komentarnya atas Pernyataan Chelsea

Pelatih Italia itu menyinggung masa depan Rodri, yang namanya dikaitkan dengan kepergian selama periode lalu, dengan menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan spekulasi tersebut. Ia berkata: "Para pemain besar selalu dikelilingi rumor, dan itu hal yang wajar, terutama setelah ia menjuarai Piala Dunia dan tampil pada level yang luar biasa. Pelatih mana pun di dunia ingin mendatangkan Rodri, tetapi ia akan menjalani operasi pada hari Senin, dan ia membutuhkan istirahat serta pemulihan, setelah itu ia akan kembali kepada kami."

Maresca menolak terlibat dalam perdebatan apa pun terkait pernyataan yang dikeluarkan Chelsea setelah kepergiannya. Ia berkata: "Saya merasa beruntung karena pernah bekerja di Leicester dan Chelsea, dan kami meraih kesuksesan serta identitas yang jelas di kedua klub tersebut. Saya berterima kasih atas kedua pengalaman itu. Namun, fokus saya sekarang sepenuhnya tertuju pada Manchester City, dan tidak ada yang perlu saya tambahkan."

Sang manajer mengungkap waktu bergabungnya seluruh pemain ke sesi latihan. Ia berkata: "Kelompok terakhir para pemain akan bergabung tiga atau empat hari sebelum laga Community Shield, dan setelah itu tim akan lengkap hadir."

Ia menambahkan: "Sampai saat itu, saya bekerja dengan sejumlah besar pemain muda, dan mereka memiliki energi yang besar. Sebagian dari mereka tampil pada level yang sangat istimewa, dan saya senang dengan apa yang saya lihat."

Nasib Jack Grealish dan James Trafford

Maresca berbicara tentang masa depan Jack Grealish, dengan menegaskan bahwa ia adalah bagian dari tim saat ini. Ia berkata: "Jack ada di sini, dan ia adalah pemain Manchester City. Sikap saya selalu jelas, selama seorang pemain masih milik klub, sudah menjadi kewajiban saya untuk bekerja dengannya. Saya memiliki hubungan baik dengannya, karena ia memiliki hati yang besar dan kepribadian yang luar biasa, dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti."

Ia juga mengomentari kondisi kiper James Trafford, yang sebelumnya pernah bekerja dengannya di tim muda. Ia berkata: "Saya mengenal James dengan baik, karena ia adalah kiper saya saat saya melatih tim U-23. Namun, bursa transfer masih terbuka, dan segala kemungkinan bisa terjadi, dan kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi saat ini ia adalah salah satu kiper kami."

Maresca berpandangan bahwa perkembangan yang terus berlanjut dalam sepak bola menuntut para pelatih untuk terus-menerus menemukan solusi baru. Ia berkata: "Segala sesuatu berubah seiring waktu, dan Anda harus beradaptasi dengan hal itu. Ada perkembangan dalam gaya permainan, seperti bola-bola mati dan pertahanan satu lawan satu, dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai pelatih untuk menemukan solusi yang tepat."

Akankah Umpan-umpan Panjang Menjadi Senjata City?

Pelatih Italia itu menegaskan bahwa identitas kepelatihannya tidak akan jauh berbeda dari gaya yang ia tampilkan di klub-klub sebelumnya. Ia berkata: "Saya memiliki identitas yang jelas bersama Leicester dan Chelsea, dan mungkin itu menjadi salah satu alasan Manchester City merekrut saya, karena sebagian gagasan itu serupa dengan yang ditampilkan oleh pelatih sebelumnya."

Ia menambahkan: "Kami selalu berusaha menekan dengan keras saat kehilangan bola, menguasai pertandingan, dan menerapkan gaya kami, sembari berupaya mencapai hal terpenting dalam sepak bola, yaitu memenangi pertandingan."

Pelatih Italia itu berbicara tentang kemungkinan mengandalkan umpan-umpan panjang, terutama dengan adanya kiper Gianluigi Donnarumma dan penyerang Erling Haaland. Ia berkata: "Itu bisa menjadi salah satu solusi. Terkadang Anda perlu bermain umpan pendek, dan di lain waktu perlu umpan panjang, sesuai dengan apa yang dituntut oleh lawan. Memiliki kiper seperti Donnarumma dan penyerang seperti Haaland memberi kami keunggulan besar, tetapi ini tidak akan menjadi satu-satunya solusi, karena kami harus menemukan solusi-solusi beragam yang sesuai dengan berbagai pertandingan."