Dalam Angka: Tuchel Menduduki Puncak Sejarah Eropa... dan Mengembalikan Jati Diri Inggris yang Hilang

Tim nasional Inggris memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia 2026, setelah berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan dengan skor (2-1) atas Norwegia pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan perempat final kemarin, Sabtu, sehingga melanjutkan penampilan gemilangnya di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel.

Menurut jaringan statistik "Opta", Inggris berhasil meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhirnya di Piala Dunia setelah kebobolan gol pertama (melawan Republik Demokratik Kongo dan kemudian Norwegia), padahal sebelumnya mereka hanya menang satu kali dari 23 pertandingan sebelumnya di turnamen ini ketika gawang mereka kebobolan terlebih dahulu.

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Jaringan tersebut menambahkan bahwa Tuchel berhasil meraih kemenangan dalam 16 pertandingan, dari total 20 pertandingan yang dipimpinnya bersama timnas Inggris di berbagai kompetisi, dengan persentase kemenangan mencapai 80%, yang merupakan persentase kemenangan terbaik bagi pelatih mana pun yang memimpin satu timnas Eropa dalam lebih dari 10 pertandingan.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Argentina, sang juara bertahan, di babak semifinal, sementara Prancis akan bertanding melawan Spanyol di pertandingan lain pada babak yang sama.

Sebelumnya, Inggris berhasil mengalahkan Republik Demokratik Kongo (2-1) di babak 32 besar, sebelum mengalahkan Meksiko (3-2) di perempat final, dan kemudian menyingkirkan Norwegia (2-1).



