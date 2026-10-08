Nilai pasar Michael Olise, winger Bayern Munich, terus mengalami kenaikan dalam pembaruan terakhir situs "Transfermarkt" yang mengkhususkan diri dalam statistik para pemain, di mana nilainya bertambah 10 juta euro hingga mencapai 180 juta, menempatkan pemain Prancis itu di peringkat keempat dunia dalam hal nilai pasar.

Lamine Yamal, bintang Barcelona, dan Erling Haaland, penyerang Manchester City, sama-sama memuncaki daftar dengan nilai 220 juta euro untuk masing-masing, sementara Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, berada di posisi ketiga dengan 200 juta.

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Sebaliknya, nilai Vinicius Junior, winger Real Madrid, menurun sebesar 10 juta euro menjadi 130 juta, menempatkannya di posisi kesepuluh dalam daftar, dengan catatan bahwa ia sebelumnya pernah mencapai 200 juta euro antara tahun 2024 dan 2025.

Daftar tersebut juga mencakup Jude Bellingham dari Real Madrid, dan Pedri dari Barcelona, serta meliputi 3 pemain dari Paris Saint-Germain.

Daftar 10 pemain termahal di dunia:

Lamine Yamal (Barcelona): 220 juta euro Erling Haaland (Manchester City): 220 juta euro Kylian Mbappe (Real Madrid): 200 juta euro Michael Olise (Bayern Munich): 180 juta euro (+10 juta) Jude Bellingham (Real Madrid): 160 juta euro Pedri (Barcelona): 150 juta euro Joao Neves (Paris Saint-Germain): 140 juta euro Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 140 juta euro Vitinha (Paris Saint-Germain): 140 juta euro Vinicius Junior (Real Madrid): 130 juta euro (-10 juta)

Kenaikan baru ini mencerminkan lonjakan besar dalam nilai Olise dalam waktu satu tahun, di mana nilainya adalah 130 juta euro pada Oktober 2025.

Hal ini terjadi setelah musim di mana ia meraih penghargaan pemain terbaik di Liga Jerman, kemudian memecahkan rekor Pele dalam jumlah assist selama satu edisi Piala Dunia, dengan tujuh assist, serta berada di antara kandidat untuk penghargaan Ballon d'Or, yang akan diberikan pada 26 Oktober di London.



