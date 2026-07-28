Euforia kemenangan masih menyelimuti dunia olahraga Spanyol usai timnas "La Roja" meraih bintang Piala Dunia kedua mereka. Bersamaan dengan itu, tibalah saatnya menepati janji-janji yang telah diucapkan para pemain sebelum meraih gelar dunia tersebut.

Meski para pemain seperti Ferran Torres, Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal sama-sama telah berjanji akan melakukan hal-hal istimewa jika berhasil naik ke takhta dunia, hanya bek Marc Cucurella yang sejauh ini menjadi satu-satunya yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan janjinya.

Bek kiri itu mengunggah foto melalui akun resminya di media sosial bersama seniman tato terkenal "Ganga", memperlihatkan desain baru yang akan digambar di tubuhnya untuk pelatih Luis de la Fuente.

Ganga merupakan salah satu seniman paling menonjol yang berspesialisasi di bidang ini secara global, dengan daftar klien yang mencakup nama-nama besar seperti bintang basket Amerika LeBron James dan model Georgina Rodriguez, sebagaimana dijelaskan oleh surat kabar Spanyol "Marca".

Sebelumnya, sang pemain telah menjelaskan bahwa tato itu akan berukuran kecil, namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa tato tersebut akan ditempatkan di lokasi yang jelas agar terlihat oleh semua orang.

Dengan terungkapnya rancangan awal gambar yang menampilkan wajah pelatih timnas di samping Piala Dunia, kini tinggal soal waktu sebelum melihat hasil akhirnya tergambar sebagai tato di kulit pemain Spanyol tersebut.

Setelah menampilkan salah satu penampilan sepak bola terbaik dan paling memukau miliknya di final Piala Dunia, bek asal Spanyol itu kini tengah menjalani masa istirahat dan pemulihan yang layak sebelum bergabung dengan skuad Real Madrid; sang pemain dijadwalkan akan bergabung dengan pemusatan latihan tim ibu kota itu dalam waktu dekat sebagai persiapan menghadapi musim baru, sehingga akan berbagi ruang ganti dengan rekrutan-rekrutan penting Los Merengues lainnya musim panas ini, terutama Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, dan Bernardo Silva.

Perlu diingat bahwa Cucurella telah mengucapkan janji tersebut sebelum laga melawan Argentina di final, di mana Spanyol berhasil memenangi pertandingan dengan skor 1-0 setelah melewati babak perpanjangan waktu, berkat gol yang dicetak oleh Ferran Torres.

Dalam pernyataannya pada konferensi pers usai laga final, De la Fuente ditanya apakah ia sendiri akan membuat tato, dan apakah ia punya rekomendasi mengenai tempat yang sebaiknya dipilih Cucurella dan rekan-rekannya untuk menempatkan tato mereka. Sambil tertawa, ia berkata bercanda: "Saya sudah tidak berada di usia yang memperbolehkan saya membuat tato. Tidak, tidak lagi."

Ia menambahkan: "Tapi mereka telah melakukan sebuah kesalahan, dan karena mereka orang-orang yang serius, mereka akan menepati janji-janji mereka. Saya memang sudah bilang kepada mereka: 'Apakah kalian telah melakukan kesalahan?', ya, mereka melakukannya, tapi mereka akan menikmatinya."

Ia melanjutkan: "Saya tidak seburuk itu sampai membuat mereka menempatkannya di tempat yang tidak bisa dilihat siapa pun."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Tapi hal ini membuat saya tertawa dan membuat saya bangga atas kesetiaan mereka menepati janji. Dan di atas segalanya, jika kau mengatakan sesuatu maka kau harus menepatinya, jadi saya juga senang dengan hal itu."