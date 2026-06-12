Courtois memberi isyarat akan keputusan mengejutkan setelah Piala Dunia

Di saat ia bersiap untuk menjaga gawang tim nasional Belgia di putaran final Piala Dunia 2026, Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, melontarkan kejutan besar terkait masa depannya di tim nasional, dengan mengisyaratkan akan mengambil keputusan penting yang mungkin akan sangat mengecewakan para penggemar "Setan Merah" begitu turnamen Piala Dunia di Amerika Utara berakhir.

Kiper berusia 34 tahun itu mengakui, dalam konferensi pers yang diadakan di kamp tim nasional, bahwa perjalanannya bersama timnas Belgia sudah mendekati akhir, saat ia mengatakan kepada para jurnalis yang hadir: "Ada kemungkinan besar (saya pensiun dari tim nasional). Saya tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakannya, tetapi peluang saya tidak melanjutkan karier di tim nasional setelah Piala Dunia jauh lebih besar daripada peluang saya untuk tetap bertahan."

Courtois membenarkan keputusannya untuk gantung sepatu di level internasional dengan keinginannya untuk mempertahankan kariernya bersama Real Madrid selama mungkin, sambil menambahkan: "Saya sudah berusia 34 tahun, dan terpaksa harus memikirkan kondisi fisik dan tenaga saya; saya ingin terus bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun ke depan, dan saya rasa saatnya telah tiba untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada talenta muda dan generasi baru."

Perlu dicatat bahwa Belgia berada di Grup G Piala Dunia, bersama Mesir, Iran, dan Selandia Baru, dan berusaha menebus penampilan mereka yang kurang memuaskan di Piala Dunia Qatar 2022 ketika mereka tersingkir di babak penyisihan grup, dengan penampilan yang kuat yang mengingatkan kembali pada pencapaian mereka sebagai runner-up ketiga di Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia.